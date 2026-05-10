Φρίκη στο Ηράκλειο: Παρέσυρε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους

Συγκλονίζει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη, όπου μια μητέρα χαροπαλεύει μετά από την παράσυρσή της με αυτοκίνητο από τον ίδιο της τον σύζυγο.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κρήτη η υπόθεση σοβαρού περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή της Παντάνασας, στο Ηράκλειο, όπου μία 27χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να καταθέσει στις Αρχές για τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr