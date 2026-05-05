Κρήτη: Πατέρας σκότωσε τον οδηγό του τροχαίου που στοίχισε τη ζωή του γιου του – Παραδόθηκε στις Αρχές

Σοκ στην Κρήτη: 54χρονος πυροβόλησε και σκότωσε νεαρό οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του. Παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Σοκ προκαλεί η υπόθεση ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε στην Αμμουδάρα Μαλεβιζίου, με δράστη έναν 54χρονο που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εντόπισε τον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του, και να του έστησε ενέδρα το απόγευμα της Τρίτης (5/5).

Του έκλεισε τον δρόμο και πυροβόλησε

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 54χρονος έκλεισε τον δρόμο στο όχημα του νεαρού στην περιοχή, με αποτέλεσμα εκείνος να επιχειρήσει να διαφύγει πεζός. Ο δράστης φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε επανειλημμένα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο νεαρός παραλήφθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Παραδόθηκε και ομολόγησε

Μετά το περιστατικό, ο 54χρονος κατευθύνθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου παραδόθηκε, ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου Κρήτης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τις δικαστικές αρχές, με βασικό άξονα τη διαλεύκανση των κινήτρων και των γεγονότων που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό.

