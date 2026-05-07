Ηράκλειο: Στη φυλακή το ζευγάρι για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα (vid)

Στη φυλακή οδηγούνται, μετά τις απολογίες τους, ο 54χρονος δράστης και η 56χρονη σύζυγός του για τη στυγερή δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η δικαστική απόφαση έκρινε προφυλακιστέα και τη σύζυγο, η οποία επέβαινε στο αυτοκίνητο τη στιγμή που ο 54χρονος εκτέλεσε εν ψυχρώ τον νεαρό.

«Έβλεπα τον φονιά του γιου μου»: Η απολογία του 54χρονου και της συζύγου του

Στην απολογία του, ο 54χρονος περιέγραψε μια κατάσταση πλήρους απώλειας ελέγχου, αποδίδοντας την πράξη του στο τραύμα από τον χαμό του παιδιού του: «Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των αρχών.

Από την πλευρά της, η σύζυγος του δράστη περιέγραψε τις σοκαριστικές στιγμές της δολοφονίας, προσπαθώντας να διαχωρίσει τη θέση της και να τονίσει την αλλοιωμένη πνευματική κατάσταση του συζύγου της εκείνη την ώρα. «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω "μη, μη, μη!", αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο άντρας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη φυλακή μεταφέρεται το ζεύγος

Παρά τους ισχυρισμούς τους, οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι η σοβαρότητα του εγκλήματος και η συμμετοχή τους στο περιστατικό καθιστούν την προσωρινή τους κράτηση απαραίτητη.

Το ζευγάρι οδηγείται πλέον στις φυλακές, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία που ξεκίνησε από ένα τροχαίο και κατέληξε σε μια εν ψυχρώ δολοφονία.

