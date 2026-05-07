Στη Σιγκαπούρη, η κυβέρνηση αποφάσισε οι bullers των σχολείων να τιμωρούνται με «ραβδιές». Ορίστε;

Στη βία δεν απαντάμε με βία. Αυτό ποιος θα το πει στην κυβέρνηση της Σιγκαπούρης;

Ας συμφωνήσουμε, ότι o σχολικός εκφοβισμός (bullying) είναι καταδικαστέος και ότι τα παιδιά που ασκούν βία σε συμμαθητές τους πρέπει να τιμωρούνται - πριν να είναι αργά. Ας συμφωνήσουμε, επίσης, ότι στη βία δεν πρέπει να αντιδράμε με βία και αυτό ισχύει καθολικά - ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, δύναμης ή κοινωνικής τάξης. Και αφού συμφωνήσαμε σε αυτά, να σου πούμε πως στη Σιγκαπούρη η κυβέρνηση εισάγει νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι bullers των σχολείων θα τιμωρούνται με σωματική βία (ραβδιές).

Η απόφαση έρχεται έπειτα από πολύμηνη επανεξέταση της πολιτικής αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού στη χώρα, μετά και από μια σειρά περιστατικών bullying που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία την περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που παρουσιάστηκαν στο κοινοβούλιο, μαθητές (αγόρια) που εκφοβίζουν άλλους συμμαθητές τους – ακόμη και μέσω cyberbullying – θα μπορούν να τιμωρούνται με έως και τρεις «ραβδιές» ως «έσχατη λύση».

