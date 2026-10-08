Δείτε τη Φρεγάτα «Κουντουριώτης» να καταρρίπτει drones στη Μεσόγειο - Εντυπωσιακές εικόνες

Πολεμικά πλοία από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία συμμετείχαν σε νατοϊκή άσκηση, δοκιμάζοντας την άμυνά τους απέναντι σε εναέριες απειλές και την επιχειρησιακή τους αντοχή σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου.

Ένα μικρό drone προσεγγίζει τη φρεγάτα «Κουντουριώτης». Η πτήση του διακόπτεται από ηλεκτρονική παρεμβολή και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πέφτει στη θάλασσα. Σε άλλα στιγμιότυπα, ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού επανδρώνουν αντιαεροπορικά όπλα και εκτελούν βολές κατά εισερχόμενων drones. Οι εικόνες από την άσκηση Dynamic Guard 2026 αποτυπώνουν το αντικείμενο της εκπαίδευσης: την προστασία των συμμαχικών πλοίων απέναντι σε απειλές που εξελίσσονται διαρκώς.

Η πενθήμερη άσκηση πραγματοποιήθηκε στη Μεσόγειο, από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, υπό τη Μόνιμη Ναυτική Δύναμη του ΝΑΤΟ 2 — Standing NATO Maritime Group Two (SNMG2). Με τη συμμετοχή πλοίων από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία, δοκιμάστηκαν δυνατότητες εντοπισμού και αντιμετώπισης απειλών από drones, πυραύλους και αεροσκάφη, καθώς και η ικανότητα των μονάδων να επιχειρούν όταν οι παραδοσιακές μέθοδοι επικοινωνίας υποβαθμίζονται ή διακόπτονται.

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