Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου – Συνελήφθη η εν διαστάσει σύζυγος και δύο συνεργοί

Σοκ στη Νέα Μάκρη: 36χρονος πέθανε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., αναζητούνται άλλοι δύο.

Στην εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας ενός 36χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στη Νέα Μάκρη, με την υπόθεση να προκαλεί σοκ λόγω της βιαιότητας της επίθεσης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα: η 31χρονη εν διαστάσει σύζυγος του θύματος, ο 40χρονος σύντροφός της και ο 33χρονος αδελφός της. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο εμπλεκόμενοι.

Πώς έγινε η επίθεση

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Απριλίου, όταν οι κατηγορούμενοι, μαζί με άλλα άτομα, φέρεται να μετέβησαν στο σπίτι του 36χρονου. Εκεί τον ξυλοκόπησαν άγρια, χρησιμοποιώντας ξύλα και σωλήνες, προκαλώντας του βαριά τραύματα.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά σε δομή υγείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του δύο ημέρες αργότερα.

Τα ευρήματα της έρευνας

Η προανάκριση που διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από πολλαπλά κατάγματα, αποτέλεσμα του ξυλοδαρμού.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται προσωπικές διαφορές, ενώ τα στοιχεία που συλλέχθηκαν -εγκληματολογικά και προανακριτικά- οδήγησαν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δύο ακόμη ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τα κίνητρα της δολοφονίας.

