Τεχνικός περισυλλογής σορών αποκαλύπτει την πιο θλιβερή πλευρά της δουλειάς του: «Ραγίζει η καρδιά μου»

Ένας τεχνικός απομάκρυνσης πτωμάτων αποκάλυψε το θέαμα που «του ραγίζει την καρδιά κάθε φορά», αφού περιέγραψε λεπτομερώς πώς είναι να δουλεύεις με... νεκρούς.

Τεχνικός περισυλλογής σορών, γνωστός και ως υπάλληλος γραφείου τελετών, αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή του και να περιγράψει την καθημερινότητα ενός επαγγέλματος που παραμένει άγνωστο στους περισσότερους.

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν τη μεταφορά των νεκρών από σπίτια, νοσοκομεία ή σκηνές εγκλήματος προς τα νεκροτομεία, εργαζόμενοι κάτω από αυστηρά πρωτόκολλα και σε 24ωρη ετοιμότητα.

Η μεγαλύτερη δυσκολία στην πιο μακάβρια δουλειά

Σε μια συζήτηση στο Reddit, ο ανώνυμος επαγγελματίας από την περιοχή του Τορόντο εξήγησε ότι έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με ανθρωποκτονίες, αυτοκτονίες και περιπτώσεις προχωρημένης σήψης.

Όταν ρωτήθηκε τι είναι αυτό που τον εκπλήσσει περισσότερο στη δουλειά του, η απάντησή του ήταν συγκλονιστική: «Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι όταν καλούμαι να παραλάβω ηλικιωμένους που εντοπίζονται νεκροί μετά από εβδομάδες ή και μήνες».

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σπίτι είναι συνήθως γεμάτο φωτογραφίες από παιδιά, εγγόνια και οικογενειακές στιγμές, όμως οι άνθρωποι αυτοί καταλήγουν μόνοι και ξεχασμένοι. Αυτή η αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα μιας κάποτε γεμάτης ζωής και την απόλυτη μοναξιά του θανάτου είναι κάτι που, όπως ομολογεί, του ραγίζει την καρδιά κάθε φορά.

Η μεταφυσική εμπειρία που τον σόκαρε

Ο τεχνικός δεν δίστασε να αναφερθεί και σε περιστατικά που ξεφεύγουν από τη λογική. Περιέγραψε μια περίπτωση αυτοχειρίας σε ένα δωμάτιο με απόκοσμη ατμόσφαιρα, όπου τα φώτα αναβόσβηναν και ακούγονταν πόρτες να βροντούν, αναγκάζοντας ακόμη και τους αστυνομικούς να περιμένουν έξω στα περιπολικά τους λόγω της «ανατριχιαστικής ενέργειας» του χώρου.

Η ενασχόληση με τον θάνατο επηρέασε βαθιά και την προσωπική του ζωή. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι πλέον επισκέπτεται πολύ συχνά τους παππούδες του, προσέχει περισσότερο τη διατροφή του και έχει αναδιαμορφώσει ακόμη και τη διακόσμηση του δωματίου του.

Μάλιστα, ανέφερε με δόση μαύρου χιούμορ ότι τοποθέτησε το κρεβάτι του έτσι ώστε, αν έρθει η ώρα του νωρίτερα από το αναμενόμενο, η μεταφορά της σορού του να είναι εύκολη, καθώς γνωρίζει από πρώτο χέρι πόσο δύσκολη είναι η περισυλλογή από κακώς τοποθετημένα έπιπλα.

