Θρίλερ με την εξαφάνιση επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Τι αναφέρει ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε

Μυστήριο με την εξαφάνιση του επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι: Νέα στοιχεία στο φως.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για την υπόθεση εξαφάνισης του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι στις 30 Μαρτίου.

Ο πολύτεκνος πατέρας έφυγε από το σπίτι του το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταβεί στην παραλία «Πεθαμένος». Από εκείνη τη στιγμή, τα ίχνη του χάθηκαν.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» βρέθηκε στο σημείο από όπου ξεκίνησε το θρίλερ και εντόπισε την οδηγό του ταξί που μετέφερε τον αγνοούμενο. Η ίδια περιέγραψε τη διαδρομή και τις τελευταίες κινήσεις του άνδρα, χωρίς να αναφέρει κάτι που τότε της είχε προκαλέσει υποψίες.

