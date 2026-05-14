Νοσοκομείο «Μεταξά»: Ο Ντύλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας του ΕΣΥ, ξεκίνησε επισκέψεις σε ασθενείς

Ο Ντύλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται σταθερά σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ, ξεκίνησε επισκέψεις στο νοσοκομείο «Μεταξά», προσφέροντας στήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική και πρωτοποριακή πρωτοβουλία υλοποιείται πλέον στο νοσοκομείο «Μεταξά», όπου ο Ντύλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας – επισκέψεων που αποκτά μόνιμη παρουσία σε δημόσια δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ξεκίνησε επίσημα τα καθήκοντά του δίπλα σε ογκολογικούς ασθενείς.

Η πρώτη επίσκεψη του Ντύλαν πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του νοσοκομείου, με τον τετράποδο «θεραπευτή» να κερδίζει από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια ασθενών, συνοδών και εργαζομένων.

Η έναρξη της δράσης συνέπεσε συμβολικά με την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, στέλνοντας ένα μήνυμα ανθρωπιάς και ψυχολογικής ενδυνάμωσης προς όλους όσοι δίνουν καθημερινά μάχη δίπλα στους ασθενείς.

Ο Ντύλαν θα επισκέπτεται τακτικά τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς μέσω της επαφής ανθρώπου και ζώου, μια πρακτική που διεθνώς αξιοποιείται ολοένα και περισσότερο σε δομές υγείας.

Η δράση αποτελεί μέρος του προγράμματος «Παρέα με Ουρά», το οποίο ξεκίνησε το 2025 με πρωτοβουλία του διοικητή του νοσοκομείου Σαράντου Ευσταθόπουλου, σε συνεργασία με τον οργανισμό Dog Therapy και με τη στήριξη του Win Cancer.

Το πρόγραμμα έχει ήδη συμπληρώσει έναν χρόνο λειτουργίας, έχοντας θετική ανταπόκριση από ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, ενώ συνεχίζονται και οι εβδομαδιαίες επισκέψεις του σκύλου θεραπείας «Βαγγέλη» κάθε Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Ντύλαν θα πραγματοποιεί δύο επισκέψεις την εβδομάδα κατά την αρχική περίοδο, εναλλάξ μεταξύ Δευτέρας - Τρίτης και Πέμπτης - Παρασκευής, ώστε περισσότεροι ασθενείς να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη δράση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο γεγονός ότι το πρόγραμμα υλοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το ΕΣΥ, βασιζόμενο σε συνεργασίες, εθελοντισμό και κοινωνική προσφορά.

Σε δήλωσή του, ο διοικητής του νοσοκομείου «Μεταξά» Σαράντος Ευσταθόπουλος υπογράμμισε ότι η ψυχολογική υποστήριξη αποτελεί βασικό κομμάτι της ολιστικής φροντίδας των ασθενών, επισημαίνοντας πως τέτοιες καινοτόμες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν ότι ένα δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να λειτουργεί με κοινωνική ευαισθησία και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

