Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ασθενής βγάζει όπλο στο προαύλιο του Κρατικού Νικαίας

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο νοσοκομείο της Νίκαιας όταν ασθενής εμφανίστηκε με όπλο, με την αστυνομία να τον ακινητοποιεί χωρίς τραυματισμούς.

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν ένας άνδρας προκάλεσε αναστάτωση, κρατώντας αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, εισήλθε στο νοσοκομείο και κινήθηκε προς την ψυχιατρική κλινική. Λίγο αργότερα, βγήκε στον προαύλιο χώρο, όπου έβγαλε το αντικείμενο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση.

Άμεση κινητοποίηση και εκκένωση

Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στο προσωπικό και στους παρευρισκόμενους, με την περιοχή να εκκενώνεται προληπτικά για λόγους ασφαλείας. Η ασφάλεια του νοσοκομείου κατάφερε να περιορίσει τον άνδρα στον εξωτερικό χώρο, μέχρι την άφιξη της αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσέγγισαν τον άνδρα και, έπειτα από συνεννόηση, τον έπεισαν να αφήσει το όπλο στο έδαφος. Ακολούθησε η ακινητοποίησή του χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Βίντεο ντοκουμέντο και η αλήθεια για το όπλο

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, όπου φαίνεται ο άνδρας να κρατά το αντικείμενο στο χέρι.

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, επρόκειτο για ρέπλικα όπλου, γεγονός που απομάκρυνε τον κίνδυνο για πραγματική ένοπλη επίθεση, χωρίς ωστόσο να μειώνει την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Το συμβάν έληξε χωρίς τραυματισμούς.

