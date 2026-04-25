Ένας εργαζόμενος στην Ισπανία απολύθηκε επειδή απουσίασε 17 ημέρες από τη δουλειά και παρότι επικαλέστηκε «δύσκολη προσωπική κατάσταση» το δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση της εργοδοσίας του.

Ένας εργαζόμενος από τις Αστούριες (ή Πριγκιπάτο των Αστουριών) στην Ισπανία είδε να επικυρώνεται η πειθαρχική του απόλυση, αφού απουσίασε για 17 εργάσιμες ημέρες από τη θέση του μετά τη λήψη ιατρικού εξιτηρίου. Τόσο το Πρωτοδικείο Εργατικών Υποθέσεων του Οβιέδο όσο και το Ανώτατο Δικαστήριο των Αστουριών έκριναν δικαιολογημένη την απόφαση της εταιρείας, θεωρώντας ότι υπήρξε σοβαρή και υπαίτια παράβαση των εργασιακών του υποχρεώσεων.

Ο εργαζόμενος, ο οποίος από το 2009 ήταν πωλητής σε εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ξεκίνησε αναρρωτική άδεια λόγω ασθένειας τον Νοέμβριο του 2024. Ωστόσο, στις 11 Δεκεμβρίου έλαβε ιατρικό εξιτήριο λόγω μη προσέλευσης σε προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις. Από εκείνη τη στιγμή, η εργατική νομοθεσία τον υποχρέωνε να επιστρέψει στη θέση του την επόμενη ημέρα, εκτός αν είχε προσβάλει το εξιτήριο μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Γιατί η δικαιοσύνη επικύρωσε την απόλυσή του

Παρά ταύτα, ο εργαζόμενος δεν επέστρεψε στη δουλειά του από τις 12 Δεκεμβρίου ούτε ενημέρωσε αποτελεσματικά την εταιρεία για τους λόγους της απουσίας του. Η εταιρεία προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του και αφού επιβεβαίωσε ότι το εξιτήριο ήταν οριστικό, του απέστειλε εξώδικο προειδοποιώντας τον για πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις. Τελικά, λόγω της συσσώρευσης 17 ημερών αδικαιολόγητης απουσίας, προχώρησε στην απόλυσή του.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ο εργαζόμενος επικαλέστηκε ότι βίωνε «μια δύσκολη προσωπική κατάσταση». Ωστόσο, δεν προσκόμισε καμία ιατρική δικαιολογία που να στηρίζει την απουσία του ούτε απέδειξε ότι είχε ενημερώσει την εταιρεία για τις συνθήκες του.

Οι δικαστές κατέληξαν ότι η παρατεταμένη απουσία μετά από ιατρικό εξιτήριο, χωρίς δικαιολογία και χωρίς ενημέρωση, συνιστά πολύ σοβαρό παράπτωμα. Η απόφαση αυτή αποδεικνύει ότι το ιατρικό εξιτήριο θέτει τέλος στην κατάσταση προσωρινής ανικανότητας και επιβάλλει την άμεση επιστροφή στην εργασία, εκτός αν ο εργαζόμενος ζητήσει επανεξέταση από τον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης μέσω της νόμιμης διαδικασίας.

