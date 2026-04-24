Οι αράχνες που πήγαν στο Διάστημα: Το πείραμα της NASA που εξέπληξε τους επιστήμονες

Δύο αράχνες στάλθηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για να μελετηθεί η συμπεριφορά τους στη μικροβαρύτητα. Τα αποτελέσματα εντυπωσίασαν τους επιστήμονες.

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν ποτέ στο διάστημα είχε πρωταγωνιστές δύο μικροσκοπικούς «αστροναύτες».

Δύο αράχνες στάλθηκαν στον International Space Station, στο πλαίσιο μελέτης για το πώς τα αραχνοειδή προσαρμόζονται σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Οι επιστήμονες επέλεξαν δύο διαφορετικά είδη: μια Johnson jumping spider με το όνομα Νεφερτίτη και μια zebra jumping spider που βαφτίστηκε Κλεοπάτρα.

Στόχος ήταν να παρατηρηθεί αν και πώς θα επηρεαστούν οι... κυνηγετικές τους ικανότητες σε ένα περιβάλλον όπου η βαρύτητα ουσιαστικά απουσιάζει.

Τα πρώτα αποτελέσματα δεν άργησαν να εκπλήξουν. Παρά τον πιθανό αποπροσανατολισμό, η Νεφερτίτη κατάφερε να προσαρμοστεί γρήγορα και συνέχισε να κυνηγά με επιτυχία έντομα, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή ικανότητα προσαρμογής των ειδών αυτών.

Η αποστολή κατέγραψε μάλιστα ρεκόρ, καθώς η αράχνη παρέμεινε στο διάστημα για περίπου 100 ημέρες - τον μεγαλύτερο χρόνο που έχει επιβιώσει αράχνη εκτός Γης.

Αν και η Κλεοπάτρα, δυστυχώς, δεν άντεξε ως την επιστροφή, η Νεφερτίτη έγινε η πρώτη αράχνη που όχι μόνο επέζησε από το ταξίδι, αλλά προσαρμόστηκε εκ νέου στις συνθήκες βαρύτητας.

Μετά την επιστροφή της, μεταφέρθηκε στο National Museum of Natural History, όπου φιλοξενήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, αφήνοντας ωστόσο πίσω της πολύτιμα δεδομένα για την κατανόηση της ζωής στο διάστημα.

Το πείραμα αυτό ανέδειξε ότι ακόμη και μικροί οργανισμοί μπορούν να προσαρμοστούν σε ακραία περιβάλλοντα, ανοίγοντας νέους δρόμους για την έρευνα γύρω από τη ζωή πέρα από τη Γη.

