Η ανάρτηση Μπιμπίλα για τον θάνατο του Ληναίου: Εξηγεί γιατί ανακοινώθηκε 4 μέρες μετά
Η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού και σκηνοθέτη Στέφανου Ληναίου σε ηλικία 98 ετών σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
Η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού και σκηνοθέτη Στέφανου Ληναίου σε ηλικία 98 ετών σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
Η απώλειά του ανακοινώθηκε την Τετάρτη (22/4), 4 ημέρες μετά τον θάνατό του και έπειτα από την τελετή αποτέφρωσης που πραγματοποιήθηκε στη Ριτσώνα. Αυτή ήταν η επιθυμία της οικογένειάς του σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, αναερόμενος ακόμα εκτός από την καλλιτεχνική και στη συνδικαλιστική δράση του Στέφανου Ληναίου.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
@Photo credits: eurokinissi
