Νίκος Καρβέλας: Πανταζής, Στανίση και Ρουβάς θα ζητήσουν άδεια για να πουν τραγούδια του

Ο «πόλεμος» στον οποίο έχουν επιδοθεί η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας έχει κάνει και άλλους καλλιτέχνες να φυλάνε τα «νώτα» τους.

Ο«πόλεμος» στον οποίο έχουν επιδοθεί η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας, φαίνεται πως έχει και αντίκτυπο εκτός της επαγγελματικής σχέσης τους, καθώς άλλοι πασίγνωστοι καλλιτέχνες φυλάνε πλέον τα «νώτα» τους.

Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες έχουν έρθει σε σοβαρή ρήξη και κανείς δεν ξέρει πότε θα φτάσουν σε κάποιον νομικό ή προσωπικό συμβιβασμό, όπως αναφέρει και ο Ant1.

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