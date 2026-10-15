Η Σελίν Ντιόν έγινε Barbie: Η Mattel εμπνεύστηκε από την εμφάνισή της στα Όσκαρ του 1998

Η Σελίν Ντιόν αποκτά τη δική της Barbie και είναι ίδια με την εμφάνισή της στα Όσκαρ, όταν τραγούδησε το τραγούδι «My Heart Will Go On»

Η Σελίν Ντιόν αποκτά τη δική της Barbie! Η Mattel ανακοίνωσε ότι τιμά τη Καναδή τραγουδίστρια με μια συλλεκτική κούκλα της σειράς Barbie Signature, εμπνευσμένη από μία από τις πιο αξέχαστες εμφανίσεις της στον χώρο της μόδας.

Η εταιρεία επέλεξε να τιμήσει την θρυλική τραγουδίστρια με την εμφάνιση που είχε κάνει στην τελετή απονομής των Όσκαρ το 1998, όταν και τραγούδησε το τραγούδι «My Heart Will Go On», από την ταινία Τιτανικός του 1997. Το τραγούδι απέσπασε εκείνη τη βραδιά το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

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