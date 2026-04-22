Πρόβλημα με το Tetra, με κινητά ο συντονισμός της αστυνομίας: Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ

Μέσω κινητών οι επικοινωνίες ανάμεσα στα μέλη της ΕΛ.ΑΣ λόγω βλάβης του συστήματος Tetra Sepura.

Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το σύστημα κρυπτογραφημένης επικοινωνίας Tetra Sepura του Κέντρου Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, με αποτέλεσμα ο συντονισμός της ΕΛ.ΑΣ να γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Καθημερινής». Το πρόβλημα προσδιορίζεται χρονικά από την περασμένη Παρασκευή και δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί. Η βλάβη στο σύστημα Tetra Sepura εντοπίζεται στις κονσόλες που λειτουργούν στα κέντρα επιχειρήσεων και όχι στα «τερματικά», δηλαδή τους φορητούς ασυρμάτους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αξιωματικοί της Αστυνομίας που έχουν την ευθύνη συντονισμού των δυνάμεων στην Αττική υποχρεώνονται συχνά να διαβιβάζουν τα σήματα που δέχεται το «100», όχι μέσω ασυρμάτου αλλά μέσω κινητών τηλεφώνων. «Ενεργήστε μαζί μας» ή «1-13» είναι η συνήθης και κωδικοποιημένη εντολή που οι συντονιστές του Κέντρου δίνουν τις τελευταίες μέρες στους αστυνομικούς που επιχειρούν στο πεδίο, καλώντας τους να τηλεφωνήσουν με τα κινητά τους στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να λάβουν εντολή–ενημέρωση για συμβάντα.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, που εκτελούν υπηρεσία συντονιστών μεταφέρουν εντολές προς τις δυνάμεις της Άμεσης Δράσης, της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων που επιχειρούν στο πεδίο όχι μέσω κέντρου, αλλά με κοινούς ασυρμάτους, όπως αυτούς που χρησιμοποιούν τα πληρώματα των περιπολικών.

Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ

Κανονικά και χωρίς καμία επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των αστυνομικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιείται η επικοινωνία και ο συντονισμός, σημειώνει το Αρχηγείο του Σώματος, σε απάντηση σημερινού δημοσιεύματος εφημερίδας, το οποίο αναφέρει ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα με αποτέλεσμα οι μάχιμες υπηρεσίες πρώτης γραμμής να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με ασφάλεια μέσω ασυρμάτου με το Κέντρο Επιχειρήσεων.

Στην ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, σχετικά με το σχετικό δημοσίευμα, αναφέρει: «Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας των αστυνομικών υπηρεσιών, επισημαίνεται ότι η επιχειρησιακή λειτουργία, ο συντονισμός των δυνάμεων και η διαχείριση περιστατικών πραγματοποιούνται κανονικά και χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στην επιχειρησιακή ικανότητα των Υπηρεσιών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις επιτελούν απρόσκοπτα την αποστολή τους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, βάσει προβλεπόμενων διαδικασιών, με πλήρη επάρκεια και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει επιχειρησιακά παρούσα και αποτελεσματική, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την άμεση ανταπόκριση και την ασφάλεια των πολιτών».

Τι είναι το Tetra Sepura της ΕΛ.ΑΣ

Το Tetra Sepura της ΕΛ.ΑΣ είναι ένα σύστημα ψηφιακής ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τις δυνάμεις ασφαλείας για ασφαλή και αξιόπιστη επικοινωνία.

Τι κάνει το σύστημα:

Επιτρέπει άμεση επικοινωνία τύπου walkie-talkie

Παρέχει κρυπτογράφηση (δεν μπορεί εύκολα να υποκλαπεί)

Υποστηρίζει ομαδικές συνομιλίες (π.χ. όλη η ομάδα σε μία κλήση)

Έχει λειτουργίες έκτακτης ανάγκης (panic button)

Μπορεί να δίνει τοποθεσία χρηστών (GPS)

Οι λόγοι που το χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. είναι επειδή είναι:

πιο ασφαλές από τα απλά ραδιοδίκτυα

αξιόπιστο ακόμα και σε κρίσεις (π.χ. φυσικές καταστροφές)

σχεδιασμένο ειδικά για σώματα ασφαλείας

