FBI: Έρευνα για μυστηριώδεις θανάτους και εξαφανίσεις επιστημόνων με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα

Το FBI εξετάζει πιθανές διασυνδέσεις σε θανάτους και εξαφανίσεις τουλάχιστον 10 επιστημόνων. Τι αναφέρουν οι αρχές και ποια τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας έρευνα από το FBI, το οποίο εξετάζει ενδεχόμενες διασυνδέσεις μεταξύ θανάτων και εξαφανίσεων, τουλάχιστον 10 επιστημόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να είχαν εμπλοκή σε κυβερνητικά ερευνητικά προγράμματα ή πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο μετά από δημόσιες αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ και παρεμβάσεις Ρεπουμπλικάνων νομοθετών, που ζήτησαν διερεύνηση των περιστατικών.

Χωρίς αποδείξεις για σύνδεση

Παρά τις έντονες εικασίες που κυκλοφορούν κυρίως στο διαδίκτυο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να συνδέουν τις υποθέσεις μεταξύ τους. Το μόνο κοινό στοιχείο φαίνεται να είναι το επαγγελματικό υπόβαθρο των εμπλεκομένων και το γεγονός ότι τα περιστατικά καταγράφονται μετά το 2022.

Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες περιπτώσεις είναι η εξαφάνιση του απόστρατου υποστράτηγου της Πολεμικής Αεροπορίας Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ. Σύμφωνα με τις αρχές, εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο από την κατοικία του στο Αλμπουκέρκη (η μεγαλύτερη πόλη στο Νέο Μεξικό), έχοντας μαζί του το πορτοφόλι του και ένα όπλο.

Η σύζυγός του, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι σε σενάρια απαγωγής ή σύνδεσης με παλαιές υπηρεσιακές πληροφορίες, επισημαίνοντας ότι είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Μέρος της φημολογίας συνδέει την υπόθεση με τον οργανισμό To the Stars Academy, γνωστό για την ενασχόλησή του με θεωρίες γύρω από άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα. Ωστόσο, η οικογένεια του ΜακΚάσλαντ έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση της εξαφάνισης με τέτοιες δραστηριότητες.

Παράλληλα, εξετάζεται πιθανή σύνδεση με την εξαφάνιση πρώην επιστήμονα της NASA το 2025, χωρίς όμως να έχουν προκύψει μέχρι στιγμής σαφή συμπεράσματα.

Συντονισμένη έρευνα σε ομοσπονδιακό επίπεδο

Το FBI έχει ανακοινώσει ότι συνεργάζεται με το Υπουργείο Ενέργειας, το Πεντάγωνο και τοπικές αρχές, ενώ παράλληλα έρευνα διεξάγει και η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Οι αρμόδιοι φορείς έχουν ζητήσει επίσημες ενημερώσεις από υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Ενέργειας και τη NASA, σχετικά με υποθέσεις που αφορούν άτομα με πρόσβαση σε κρίσιμα επιστημονικά δεδομένα.

Καθησυχαστικές δηλώσεις, αλλά η έρευνα συνεχίζεται

Από την πλευρά της, η NASA ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις απειλής για την εθνική ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Το Υπουργείο Ενέργειας επιβεβαιώνει ότι συμμετέχει ενεργά στη διερεύνηση, ιδίως σε ό,τι αφορά επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας.

Παρά τις καθησυχαστικές τοποθετήσεις, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τυχαία περιστατικά ή για ένα ευρύτερο, πιο σύνθετο φαινόμενο.

