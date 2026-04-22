Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ

Το «EPAMINONDAS» δέχτηκε πυρά κοντά στο Ομάν, ενώ το πλήρωμα παραμένει ασφαλές

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας δέχτηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν, σε μία ακόμη ένδειξη της αυξημένης έντασης που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από εταιρείες ναυτιλιακής ασφάλειας, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), υπό διαχείριση της Maersk, δέχτηκε πυρά περίπου 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν.

Η επίθεση

Κατά την αναφορά του πλοιάρχου, πολεμική λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από τα πυρά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει πυρκαγιά ή τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Η βρετανική υπηρεσία UKMTO επιβεβαίωσε ότι όλοι οι ναυτικοί είναι σώοι, ενώ δεν καταγράφηκε φωτιά ή περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στο πλοίο.

Το δρομολόγιο και το πλαίσιο έντασης

Το «EPAMINONDAS» είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mundra της Ινδίας, διασχίζοντας μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

Η περιοχή των Στενών του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη, με επαναλαμβανόμενα περιστατικά παρενόχλησης και επιθέσεων σε εμπορικά πλοία, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Ιράν και Δύσης διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, σε ένα πέρασμα από το οποίο διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής και εμπορικής ροής.

