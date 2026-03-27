FBI: Ιρανοί χάκερ «ξεγύμνωσαν» τον Διευθυντή - Διέρρευσαν στο ίντερνετ προσωπικές φωτογραφίες και emails
Ιρανοί χάκερ παραβίασαν το email του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ. Διέρρευσαν προσωπικές φωτογραφίες και έγγραφα στο ίντερνετ.
Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές αρχές ασφαλείας, καθώς, σύμφωνα με το dailymail.com, ο προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ (Kash Patel), έπεσε στα χέρια Ιρανών χάκερ!
Η ομάδα κυβερνοεπιθέσεων «Handala», η οποία φέρεται να συνδέεται με τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες, ανέλαβε την ευθύνη για το άνευ προηγουμένου χτύπημα.
