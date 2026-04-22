Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους
Εν αναμονή της επίσκεψης Μαρκόν στην Αθήνα την προσεχή Παρασκευή, πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας υποστηρίζουν ότι η Γαλλία εντείνει τη διπλωματική πίεση προς την Ελλάδα προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς μέρους του στόλου μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000-5 και Mirage 2000 στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται ελληνικές πηγές, το Παρίσι έχει διερευνήσει μια πιθανή συμφωνία, βάσει της οποίας η Αθήνα θα μπορούσε να λάβει επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Rafale σε μειωμένη τιμή, εφόσον συμφωνήσει να παραδώσει ορισμένα από τα αεροσκάφη Mirage που διαθέτει.
Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών των ευρωπαίων εταίρων για την ενίσχυση των αεροπορικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr