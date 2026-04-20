«Οδηγώντας» στη Σήραγγα της Μάγχης: Πώς είναι η εμπειρία στο μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ της Ευρώπης (vid)

Πώς περνούν τα αυτοκίνητα από τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια σήραγγα της Ευρώπης -Το video κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας που έγινε viral

Η Σήραγγα της Μάγχης αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά επιτεύγματα του 20ού αιώνα, επιτρέποντας σε χιλιάδες οδηγούς καθημερινά να «εκμηδενίζουν» τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας σε μόλις 35 λεπτά.

Παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα αποκομμένο από την ηπειρωτική Ευρώπη, η Σήραγγα της Μάγχης προσφέρει τη μοναδική σταθερή σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών.

Κατασκευασμένη κάτω από το Στενό του Ντόβερ, η σήραγγα φτάνει σε βάθος 75 μέτρων κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα. Με το υποθαλάσσιο τμήμα της να εκτείνεται σε 37,9 χιλιόμετρα, κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ μήκους για υποθαλάσσια διαδρομή, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στα πλοία και τα αεροπλάνα.

Οδηγώντας... χωρίς να οδηγείς

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου είναι ότι, παρά το γεγονός ότι κάποιος ταξιδεύει με το αυτοκίνητό του, δεν το οδηγεί μέσα στο τούνελ. Η σήραγγα είναι αμιγώς σιδηροδρομική για λόγους ασφαλείας, καθώς μια οδική σήραγγα τέτοιου μήκους θα αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα εξαερισμού και κινδύνους ατυχημάτων.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Οι οδηγοί φτάνουν στους τερματικούς σταθμούς και επιβιβάζονται στους ειδικούς συρμούς Eurotunnel Shuttle. Τα αυτοκίνητα τοποθετούνται σε διώροφα βαγόνια που μοιάζουν με κινούμενα γκαράζ.

Οι επιβάτες μπορούν να παραμείνουν μέσα στο όχημά τους ή να σταθούν δίπλα του, ενώ υπάρχουν υποδομές όπως τουαλέτες και προσωπικό επίβλεψης. Οι συρμοί αναπτύσσουν ταχύτητες έως και 160 χλμ./ώρα, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε λίγο περισσότερο από μισή ώρα.

