Μαγνητικό τσιμέντο: Η επαναστατική ιδέα που υπόσχεται να εξαφανίσει τα τρυπήματα στους τοίχους

Ένας 29χρονος από την Αργεντινή παρουσίασε υλικό που κάνει τους τοίχους «μαγνητικούς», χωρίς τρύπες και εργαλεία

Η εικόνα είναι γνώριμη (και εκνευριστική ταυτόχρονα): τρυπάνι, σκόνη, νεύρα και τοίχοι γεμάτοι σημάδια. Όλα αυτά ίσως ανήκουν σύντομα στο παρελθόν καθώς ένας νεαρός επιχειρηματίας από την Αργεντινή παρουσιάζει ένα υλικό που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που κρεμάμε οτιδήποτε μέσα στο σπίτι.

Ο λόγος για ένα ειδικό επίχρισμα που μετατρέπει τους τοίχους σε επιφάνειες όπου μπορείς να τοποθετήσεις αντικείμενα χωρίς καρφιά, βίδες ή τρύπες. Η ιδέα μοιάζει απλή, αλλά αγγίζει μια καθημερινή ανάγκη που όλοι έχουμε βιώσει.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Το μυστικό δεν βρίσκεται σε κάποιο «μαγνητικό τοίχο» που τραβάει ό,τι περνά από μπροστά του. Αντίθετα, το υλικό λειτουργεί παθητικά. Περιέχει σκόνη από σιδηρούχα μέταλλα, που επιτρέπει σε αντικείμενα με μαγνήτη να «κολλάνε» πάνω στην επιφάνεια.

Με άλλα λόγια, ο τοίχος δεν τραβάει τίποτα μόνος του. Απλώς γίνεται η ιδανική βάση για να πιάσουν πάνω του μαγνητικά στοιχεία. Ένα ράφι, ένας πίνακας ή ακόμα και μικρά διακοσμητικά μπορούν να στερεωθούν χωρίς εργαλεία, αρκεί να έχουν την κατάλληλη υποδομή.

Η εφαρμογή του γίνεται όπως ένα συνηθισμένο υλικό φινιρίσματος. Αναμιγνύεται με νερό και απλώνεται όπως ένα κοινό επίχρισμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε κλασικούς τοίχους από τούβλο και τσιμέντο όσο και σε γυψοσανίδα, κάτι που το κάνει αρκετά ευέλικτο για σύγχρονα σπίτια.

Από τα εργαστήρια στο σαλόνι

Η ιδέα της χρήσης «μαγνητικού» σκυροδέματος δεν είναι καινούργια. Εδώ και χρόνια, ερευνητές εξετάζουν τη χρήση τέτοιων υλικών σε μεγάλα τεχνικά έργα και υποδομές. Η διαφορά εδώ είναι ότι αυτή η τεχνολογία κατεβαίνει για πρώτη φορά σε επίπεδο καθημερινής χρήσης.

Εκεί βρίσκεται και η διαφορά. Δεν μιλάμε για μια ιδέα που μένει στα εργαστήρια, αλλά για κάτι που δοκιμάζεται ήδη σε πραγματικές συνθήκες.

Κάπως έτσι, άλλωστε, προχωρά η καινοτομία. Όχι πάντα με φαντασμαγορικές ανακαλύψεις, αλλά με μικρές ιδέες που λύνουν ένα καθημερινό πρόβλημα. Και το να μην ξαναπιάσεις τρυπάνι, για τύπους σαν κι εμάς που δεν μπορούμε να αλλάξουμε μια... λάμπα, είναι μια υπόθεση σπουδαία.

Πότε θα το δούμε στην αγορά

Προς το παρόν, το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστική φάση. Δεν έχει κυκλοφορήσει εμπορικά και περνά από ελέγχους σε πραγματικές συνθήκες κατασκευής. Το κρίσιμο σημείο είναι να αποδειχθεί αν αντέχει στον χρόνο, στην υγρασία και στο βάρος.

Γιατί η θεωρία είναι εύκολη. Το δύσκολο είναι να κρατήσει ένα ράφι στον τοίχο μετά από χρόνια, χωρίς φθορές ή απώλεια ιδιοτήτων.

Αν καταφέρει να περάσει αυτά τα τεστ και να διατεθεί σε λογική τιμή, τότε δεν αποκλείεται να αλλάξει τις συνήθειες μας μέσα στο σπίτι. Ίσως τελικά το μέλλον της κατασκευής να μην κάνει θόρυβο. Να κολλάει απλά στον τοίχο.

