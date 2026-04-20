Σουβλατζήδες παραλίγο να «πέσουν» ένδοξα: Τεράστιος γύρος πήγε να τους καταπλακώσει (vid)

Ένας γιγαντιαίος γύρος ντονέρ ξέφυγε από τη θέση του την ώρα του κοψίματος, προκαλώντας πανικό σε σουβλατζίδικο στην Αίγυπτο.

«Του σουβλατζή ο θάνατος, θάνατος δε λογιέται»... Ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που οι αγαπημένοι μας ψήστες «πέφτουν» πάνω στο καθήκον, στην προσπάθειά τους, δηλαδή, να κάνουν καλά την πείνα μας.

Συγχωρέστε μας τον δακρύβρεχτο πρόλογο, αλλά τα αδέρφια μας από την Αίγυπτο που απεικονίζονται στο βίντεο που έχει ήδη προκαλέσει χαμούλη στα social, αξίζουν και την αποθέωση, αξίζουν και τον υπέρμετρο λυρισμό.

Τα δευτερόλεπτα της αγωνίας

στιγμές που η καθημερινότητα σε μια κουζίνα μοιάζει απολύτως προβλέψιμη. Μέχρι να συμβεί κάτι που να τα ανατρέψει όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Κάπως έτσι εξελίχθηκε ένα περιστατικό σε σουβλατζίδικο στην Αίγυπτο, που κατέληξε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Οι εργαζόμενοι στο ντονεράδικο της Αιγύπτου, που λέτε, είχαν ετοιμάσει ένα πραγματικό «ποίημα», ένα εντυπωσιακό γύρο ντονέρ, με δεκάδες κιλά κρέας τοποθετημένα στη σούβλα. Το μέγεθος του ήταν τέτοιο που τραβούσε τα βλέμματα, με τον όγκο του να υπόσχεται ασταμάτητο σερβίρισμα για ώρες.

Την ώρα όμως που πήγαν να τον κόψουν, ο γύρος ξεκόλλησε ξαφνικά από τη βάση του και άρχισε να γέρνει επικίνδυνα προς τα μπροστά, εκεί όπου βρίσκονταν οι ψήστες.

Για μερικά δευτερόλεπτα επικράτησε πραγματικός πανικός. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν και να αντιδράσουν γρήγορα, καθώς ο όγκος του κρέατος ήταν τέτοιος που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Και μέσα σε όλα, υπήρχε και μια δεύτερη σκέψη που πέρασε από το μυαλό τους (και κυρίως από το δικό μας, πειναλέο μυαλό): Ότι όλη αυτή η τεράστια ποσότητα ντονέρ, που μόλις είχαν ετοιμάσει, κινδύνευε να πάει... άπατη. Πραγματική αμαρτία.

Επειδή, όμως, τέτοια αδικία δεν τη θέλει ούτε ο θεός ο ίδιος, ευτυχώς, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Ο γύρος δεν κατέληξε πάνω στους εργαζόμενους, αλλά ΔΕΝ δεν κατέληξε ΟΥΤΕ και στο πάτωμα.

Τιμή και δόξα στους παλίκαρους!

Mısır’da bir tavuk dönercinin, tavuk dönerin içine haddinden fazla deri ve yağ kattığı; aynı zamanda tek seferde 500 kilogramlık döner takmaya çalışmaları, beklenmedik bir durumla karşılaşmaalarına neden oldu. pic.twitter.com/3XAcZPprvL — Bayrak Medya (@bayrakmedya) April 20, 2026

