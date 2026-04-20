13χρονη έπεσε από τον 1ο όροφο σχολείου στο Χαϊδάρι: Δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ

Διασωληνωμένη βρίσκεται 13χρονη που έπεσε στο κενό από τον 1ο όροφο σχολείου στο Χαϊδάρι.

13χρονη μαθήτρια της Α' Γυμνασίου δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας), μετά από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στο σχολείο της στο Χαϊδάρι.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:00 στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες συμμαθητών της, η ανήλικη βρισκόταν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και καθόταν πάνω στην κουπαστή από τα κάγκελα. Κατά τη διάρκεια μιας παλινδρομικής κίνησης (μπρος-πίσω) που έκανε, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό, καταλήγοντας στο προαύλιο του σχολείου.

Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση

Η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη μαθήτρια έχοντας τις αισθήσεις της. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι γιατροί προχώρησαν στην άμεση διασωλήνωσή της λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της. Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι αρχές και η εκπαιδευτική κοινότητα διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 13χρονη βρέθηκε στο κενό, ενώ η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της.

