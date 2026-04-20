Τραγωδία στο υπουργείο Τουρισμού: 51χρονη έπεσε από τον 2ο όροφο και σκοτώθηκε

Τραγωδία στο υπουργείο Τουρισμού με 51χρονη που έπεσε από τον δεύτερο όροφο. Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στο υπουργείο Τουρισμού, όταν μια 51χρονη γυναίκα έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου στις 08:30, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και κινητοποίηση των Αρχών.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

