Αναλύσεις DNA έβαλαν τέλος σε ένα απ' τα μεγαλύτερα μυστήρια εξαφάνισης στις ΗΠΑ.

Εκ των μεγαλύτερων μυστήριων εξαφάνισης στην ιστορία των ΗΠΑ έλαβε τέλος, καθώς η ανάλυση DNA ταυτοποίησε τα οστά που βρέθηκαν σε ένα αυτοκίνητο βυθισμένο στον ποταμό Κολούμπια.

Η μοιραία εκδρομή του 1958

Η οικογένεια Μάρτιν από το Όρεγκον εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 1958, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας για την αναζήτηση χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών. Λίγους μήνες μετά την εξαφάνιση, είχαν εντοπιστεί οι σοροί των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας, όμως τα ίχνη των γονιών, Κένεθ και Μπάρμπαρα, καθώς και της κόρης τους, Μπάρμπι, παρέμεναν άφαντα για 68 ολόκληρα χρόνια.

Η ανακάλυψη στον βυθό που άλλαξε τα πάντα

Η λύση άρχισε να διαφαίνεται το 2024, όταν ένας δύτης που ερευνούσε την υπόθεση για χρόνια εντόπισε ένα αυτοκίνητο στον πυθμένα του ποταμού. Το 2025 οι αρχές ανέσυραν τμήματα του οχήματος, το οποίο ήταν σχεδόν πλήρως καλυμμένο από ιζήματα. Παρά τη φθορά του χρόνου, οι ερευνητές κατάφεραν να ανασύρουν το σασί και ορισμένα εξαρτήματα, επιβεβαιώνοντας πως επρόκειτο για το όχημα των Μάρτιν.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι πρόσφατες εργαστηριακές εξετάσεις DNA στα οστά που βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο ταυτοποίησαν επίσημα τους τρεις αγνοούμενους. Το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της έρευνας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια, αλλά πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα.

Για δεκαετίες, η υπόθεση τροφοδοτούσε δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας, με πολλούς να πιστεύουν πως η οικογένεια είχε πέσει θύμα απαγωγής ή δολοφονίας. Είχε μάλιστα επικηρυχθεί αμοιβή 1.000 δολαρίων για πληροφορίες, ενώ ο τύπος της εποχής έκανε λόγο για μια έρευνα που είχε εξαντλήσει κάθε λογικό σημείο αναζήτησης. Η επιστήμη έδωσε τελικά την απάντηση...

