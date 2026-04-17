Τέσσερις φορές ισόβια στον πρώην αστυνομικό της Βουλής για την κακοποίηση των παιδιών του - Αθωώθηκε η μητέρα

Ο 46χρονος πρώην αστυνομικός της Βουλής καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια και κάθειρξη 80 ετών και 3 μηνών για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του, ενώ αθωώθηκε η μητέρα των παιδιών.

Βαρύτατες ποινές επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στον 46χρονο πρώην αστυνομικό της Βουλής, κρίνοντάς τον ένοχο για μια σειρά από αποτρόπαιες πράξεις σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων παιδιών του και της πρώην συζύγου του.

Σύμφωνα με το protothema, Το δικαστήριο επέβαλε ομόφωνα στον κατηγορούμενο τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή 80 ετών και 3 μηνών (εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 25 έτη). Ο πρώην αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για βιασμό κατ' εξακολούθηση και κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών και πορνογραφία ανηλίκων και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και παράνομη βία.

Το αίτημα του κατηγορουμένου για την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου απορρίφθηκε, με τον ίδιο να δέχεται την απόφαση χωρίς καμία αντίδραση πριν οδηγηθεί πίσω στις φυλακές.

Αθωώθηκε η μητέρα των παιδιών

Σε αντίθεση με τον 46χρονο, η μητέρα των παιδιών κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία (5-2). Το δικαστήριο δεν ακολούθησε την πρόταση της εισαγγελέως για ενοχή, αναγνωρίζοντας στην κατηγορούμενη «αδυναμία αντίληψης του αδίκου» και τη συνδρομή «σημαντικού διλήμματος».

Η ίδια υποστήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης πως εξαναγκάστηκε στις πράξεις από τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος απειλούσε τη ζωή της ίδιας και των παιδιών τους. Στο άκουσμα της απόφασης, η μητέρα ζήτησε δημόσια συγγνώμη, ενώ ξέσπασε σε λυγμούς μαζί με τους συγγενείς της.

Η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε μήνες και διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να προστατευτούν τα ανήλικα θύματα από την έκθεση. Η υπόθεση, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο όταν αποκαλύφθηκε, κλείνει πλέον σε πρώτο βαθμό με την εξάντληση της αυστηρότητας του νόμου για τον φυσικό αυτουργό των εγκλημάτων.

