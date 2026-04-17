Αντίο στην πιστωτική κάρτα: Οι νέες μέθοδοι ανάληψης μετρητών από τα ΑΤΜ που φτάνουν στην Ευρώπη

Η τράπεζα εισάγει ψηφιακές και αυτοπρόσωπες εναλλακτικές λύσεις για την πρόσβαση σε μετρητά.

Η Ευρώπη υιοθετεί νέες μεθόδους για την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ, οι οποίες αναμένεται να αντικαταστήσουν τη φυσική πιστωτική ή χρεωστική κάρτα στην καθημερινότητά μας.

Οι νέοι τρόποι ανάληψης μετρητών

Μια μέθοδος που εφαρμόζεται ήδη σε χώρες όπως η Γαλλία επιτρέπει την ανάληψη χρημάτων αποκλειστικά μέσω κινητού τηλεφώνου. Ο χρήστης προετοιμάζει τη συναλλαγή από την εφαρμογή της τράπεζας, η οποία δημιουργεί προσωρινούς κωδικούς. Στη συνέχεια, εισάγει αυτούς τους κωδικούς στο ΑΤΜ για να παραλάβει τα χρήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαδικασία απαιτεί προγραμματισμό μερικές ημέρες νωρίτερα, προσφέροντας αυξημένη ασφάλεια.

Ήδη γνωστή στην Ελλάδα είναι η χρήση ψηφιακών καρτών μέσω Apple Pay, Google Wallet ή Samsung Pay. Ο χρήστης απλώς πλησιάζει το κινητό ή το έξυπνο ρολόι του στον ανέπαφο αναγνώστη του ΑΤΜ και επιβεβαιώνει τη συναλλαγή με το PIN του, καταργώντας την ανάγκη να έχει μαζί του το πλαστικό σώμα της κάρτας.

Το σύστημα cashback, όπου ο πελάτης πληρώνει ένα ποσό μεγαλύτερο από την αξία των αγορών του και λαμβάνει τη διαφορά σε μετρητά, γνωρίζει μεγάλη άνθηση.

Σήμερα, το σύνηθες όριο βρίσκεται στα 60 ευρώ. Μια πρόταση από τη Γαλλία προτείνει την αύξηση του ορίου στα 150 ευρώ, προσφέροντας παράλληλα φορολογικά κίνητρα στους εμπόρους για να υιοθετήσουν την υπηρεσία.

Η μελλοντική ευρωπαϊκή οδηγία DSP3 αναμένεται να φέρει ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές, καθώς θα επιτρέπει την ανάληψη μετρητών από καταστήματα ακόμη και χωρίς προηγούμενη αγορά προϊόντων, με ανώτατο όριο τα 150 ευρώ. Η πλήρης εφαρμογή αυτού του μέτρου αναμένεται προς το τέλος του 2026.

