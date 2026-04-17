Γκραν Κάνυον: Νέα μελέτη φωτίζει το μυστήριο της δημιουργίας του πριν από εκατομμύρια χρόνια

Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει τον ρόλο μιας αρχαίας λίμνης και του ποταμού Κολοράντο στη δημιουργία του Γκραν Κάνυον πριν από 6,6 εκατ. χρόνια.

Νέα δεδομένα έρχονται να ρίξουν φως σε ένα από τα μεγαλύτερα γεωλογικά αινίγματα του πλανήτη: τον σχηματισμό του Γκραν Κάνυον. Παρά το εκτεταμένο επιστημονικό ενδιαφέρον, οι γεωλόγοι εξακολουθούν να διαφωνούν για το πώς και πότε δημιουργήθηκε το εντυπωσιακό φαράγγι.

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science προτείνει ένα νέο σενάριο, ενισχύοντας τη θεωρία της «υπερχείλισης» ως βασικού μηχανισμού δημιουργίας.

Ο ρόλος μιας αρχαίας λίμνης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πριν από περίπου 6,6 εκατομμύρια χρόνια, ένας προγονικός ποταμός άρχισε να εκβάλλει στη λεκάνη Bidahochi, στη βόρεια Αριζόνα.

Η συνεχής ροή νερού οδήγησε στη δημιουργία μιας τεράστιας λίμνης, η οποία, όταν γέμισε, υπερχείλισε. Το νερό κατευθύνθηκε δυτικά, χαράσσοντας σταδιακά την πορεία που ακολουθεί σήμερα το Γκραν Κάνυον.

Τα στοιχεία που «κλείνουν το κενό»

Η έρευνα βασίστηκε σε γεωλογικά ευρήματα, όπως παρόμοια κοιτάσματα άμμου τόσο κατάντη του φαραγγιού όσο και στη λεκάνη Bidahochi. Οι επιστήμονες εντόπισαν χαρακτηριστικούς ροζ, στρογγυλεμένους κόκκους, οι οποίοι φαίνεται να προέρχονται από το ίδιο ποτάμι.

Μέσω χρονολόγησης κρυστάλλων ζιρκονίου, διαπιστώθηκε ότι τα υλικά αυτά προέρχονται από πετρώματα σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής του ποταμού Κολοράντο, ενισχύοντας την άποψη ότι το ίδιο υδάτινο σύστημα τροφοδοτούσε τόσο τη λίμνη όσο και το φαράγγι.

Η κρίσιμη υπερχείλιση

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η στάθμη της λίμνης έφτασε σε σημείο που επέτρεψε στο νερό να ξεπεράσει το ύψωμα Kaibab, έναν γεωλογικό σχηματισμό που λειτουργεί ως φυσικό όριο στην περιοχή.

Η υπερχείλιση αυτή θεωρείται καθοριστική για τη διαμόρφωση της σημερινής πορείας του ποταμού και την έναρξη της διάβρωσης που δημιούργησε το φαράγγι. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν η διαδικασία ήταν αποτέλεσμα καταστροφικών πλημμυρών ή μακροχρόνιας διάβρωσης.

Παρά τα νέα στοιχεία, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα. Ο γεωλόγος Karl Karlstrom εκφράζει επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να υπήρχε ήδη ένα αρχαιότερο φαράγγι στην περιοχή πριν από τον ποταμό Κολοράντο.

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο ποταμός ίσως να αξιοποίησε μια προϋπάρχουσα γεωμορφολογία, αντί να τη δημιουργήσει εξ ολοκλήρου.

Παρά τις διαφωνίες, η νέα μελέτη φαίνεται να καλύπτει ένα κρίσιμο χρονικό κενό στην ιστορία του ποταμού Κολοράντο. Οι γεωλόγοι γνωρίζουν ότι ο ποταμός υπήρχε στο δυτικό Κολοράντο πριν από περίπου 11 εκατομμύρια χρόνια και ότι έφτασε στη σημερινή του διαδρομή μόλις πριν από 5,6 εκατομμύρια χρόνια.

Το τι συνέβη στο ενδιάμεσο αποτελούσε μέχρι σήμερα αίνιγμα. Η τοποθέτησή του στη λεκάνη Bidahochi προσφέρει ένα σημαντικό κομμάτι στο γεωλογικό παζλ.

Η έρευνα δεν δίνει όλες τις απαντήσεις, αλλά προσθέτει ένα κρίσιμο στοιχείο σε μια συζήτηση που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και τα πιο εμβληματικά τοπία της Γης εξακολουθούν να κρύβουν μυστικά.

