Βρετανός θα διασχίσει 12 χώρες μόνος με καγιάκ: Θα περάσει από 7 θανάσιμες διαδρομές

Ο 26χρονος Louis Alexander ετοιμάζεται να περάσει με καγιάκ 7 από τα πιο δύσκολα θαλάσσια περάσματα του κόσμου, στη μνήμη του παππού του.

Ένας Βρετανός εξερευνητής ετοιμάζεται να επιχειρήσει κάτι που ακούγεται σχεδόν παράλογο: να διασχίσει με καγιάκ επτά από τα πιο επικίνδυνα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη, με στόχο να καταρρίψει παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες.

Ο Louis Alexander, 26 ετών, δεν είναι ξένος στις ακραίες δοκιμασίες. Έχει ήδη τρέξει μαραθωνίους σε δύσκολα τερέν και έχει κολυμπήσει μεγάλες αποστάσεις σε θάλασσες σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη φορά, όμως, ανεβάζει τον πήχη ακόμη περισσότερο, θέλοντας παράλληλα να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την άνοια, από την οποία έχασε τον παππού του, Captain Rick Taylor.

Μόνος απέναντι σε 7 επικίνδυνα περάσματα

Στη νέα του αποστολή, ο Alexander θα περάσει από συνολικά 12 χώρες και θα καλύψει περίπου 300 μίλια εκτεθειμένων νερών. Το περιθώριο λάθους είναι ελάχιστο, καθώς κάθε διαδρομή κρύβει διαφορετικούς κινδύνους, από ισχυρά ρεύματα και ξαφνικές αλλαγές καιρού μέχρι μεγάλη ναυσιπλοΐα και παγωμένες θερμοκρασίες.

Η περιπέτειά του θα ξεκινήσει με τη διάσχιση της Μάγχης, από τη Βρετανία προς τη Γαλλία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το North Channel, ανάμεσα στην Ιρλανδία και τη Σκωτία, το Στενό του Γιβραλτάρ, το Cook Strait στη Νέα Ζηλανδία, το Singapore Strait από τη Σιγκαπούρη προς την Ινδονησία, το Molokai Channel στη Χαβάη και, τέλος, το Beagle Channel ανάμεσα στη Χιλή και την Αργεντινή.

Ο 26χρονος κάνει την προετοιμασία του στη Βρετανία, γνωρίζοντας όμως ότι δεν μπορεί να αντιγράψει πλήρως τις συνθήκες που θα συναντήσει στην άλλη άκρη του κόσμου. Όπως εξήγησε, προπονείται στο γυμναστήριο για δύναμη, ώμους και κορμό, κάνει καγιάκ στον Τάμεση και περνά πολλές ώρες στην πισίνα.

Παράλληλα, σκοπεύει να κάνει περισσότερη προπόνηση στις βρετανικές ακτές πριν ξεκινήσει την πρόκληση τον Ιούλιο. Ωστόσο, παραδέχεται ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να προσομοιώσει. «Δεν μπορείς να προετοιμαστείς για συγκεκριμένες συνθήκες στη Βρετανία», είπε, εξηγώντας ότι σε τέτοιες αποστολές υπάρχει πάντα ένα κομμάτι αγνώστου.

Ο ίδιος το έχει ζήσει και στο παρελθόν. Όταν έτρεξε για πρώτη φορά στην Ανταρκτική, δεν υπήρχε πραγματικός τρόπος να προετοιμαστεί πλήρως για αυτό που θα αντιμετώπιζε. Όπως λέει, μπορείς να ελέγξεις όσα γίνεται στην προετοιμασία, αλλά κάποια στιγμή «θα το μάθεις με τον δύσκολο τρόπο».

Οι επτά διαδρομές που έχει επιλέξει δεν είναι επικίνδυνες τυχαία. Η Μάγχη μπορεί το καλοκαίρι να έχει πιο ήρεμα νερά, αλλά παραμένει μία από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο, με γρήγορες αλλαγές στην παλίρροια. Το North Channel είναι γνωστό για τις αιφνίδιες μεταβολές του καιρού, ακόμη και μέσα στους θερινούς μήνες.

Το Στενό του Γιβραλτάρ δημιουργεί τεράστια δυσκολία για ένα καγιάκ λόγω της έντονης ναυσιπλοΐας και των ισχυρών ανέμων. Το Cook Strait στη Νέα Ζηλανδία θεωρείται από πολλούς ένα από τα πιο απρόβλεπτα θαλάσσια περάσματα, με βίαια ρεύματα και δύσκολες συνθήκες.

Στο Singapore Strait, ο κίνδυνος συνδέεται και με την τεράστια κίνηση πλοίων, αλλά και με περιστατικά επιθέσεων σε σκάφη. Στο Molokai Channel, ο Alexander θα έχει να αντιμετωπίσει και τη θαλάσσια ζωή, όπως καρχαρίες και μέδουσες, ενώ στο Beagle Channel οι θερμοκρασίες παραμένουν κοντά στο μηδέν ακόμη και το καλοκαίρι.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, ο Βρετανός θα συνοδεύεται από σκάφος υποστήριξης, το οποίο θα βοηθά στην παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και θα βρίσκεται κοντά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο ίδιος εκτιμά ότι μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με κύματα που θα φτάνουν τα 3,6 μέτρα.

Πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια υπάρχει και ένας προσωπικός σκοπός. Ο Louis Alexander θέλει να συγκεντρώσει χρήματα για το Race Against Dementia, τη φιλανθρωπική οργάνωση που ίδρυσε ο θρύλος της Formula 1, Sir Jackie Stewart. Για τον ίδιο, η αποστολή δεν είναι μόνο ένα ρεκόρ. Είναι ένας τρόπος να τιμήσει τον παππού του και να δώσει ορατότητα σε μια ασθένεια που αλλάζει τη ζωή ολόκληρων οικογενειών.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ