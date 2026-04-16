Αντίο στις «ανεπιθύμητες» κλήσεις: Η απόλυτη τεχνική της αστυνομίας για να τις σταματήσει

Οι αρχές συνιστούν την εφαρμογή ενός συστήματος τριών βημάτων (LAP) για την αποτροπή της ολοένα και πιο επαγγελματικής τηλεφωνικής απάτης.

Καθημερινά, εκατομμύρια άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με αγνώστους αριθμούς που καλούν στο κινητό και αμφιβάλουν για το αν πρέπει να απαντήσουν.

Σε μια εποχή όπου οι τηλεφωνικές απάτες παρουσιάζουν έξαρση, η αστυνομία προτείνει μια συγκεκριμένη στρατηγική προστασίας.

Η μέθοδος LAP: Τα τρία φίλτρα ασφαλείας

Οι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια έχουν αναπτύξει τη μέθοδο LAP (Localization, Author, Purpose- Εντοπισμός, Ταυτότητα, Σκοπός), μια απλή τεχνική που επιτρέπει την ανάλυση μιας κλήσης πριν ο χρήστης δώσει οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο. Τα τρία βήματα είναι τα εξής:

L (Εντοπισμός): Ελέγξτε την προέλευση της κλήσης. Διεθνή προθέματα ή άγνωστοι αριθμοί από το εξωτερικό, χωρίς να περιμένετε κάποια επικοινωνία, αποτελούν το πρώτο σήμα κινδύνου. Πολλοί απατεώνες δρουν από άλλες χώρες για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.

A (Δημιουργός/Ταυτότητα): Ποιος βρίσκεται πραγματικά στην άλλη πλευρά της γραμμής; Ακόμα κι αν ισχυρίζονται ότι καλούν από τράπεζα ή δημόσια υπηρεσία, να είστε δύσπιστοι. Οι τεχνικές υποκλοπής ταυτότητας και κλωνοποίησης φωνής έχουν εξελιχθεί. Κάντε ερωτήσεις που μόνο ο πραγματικός εκπρόσωπος θα γνώριζε.

P (Σκοπός): Τι ζητάει ο συνομιλητής; Αν η κλήση καταλήγει σε αίτημα για κωδικούς, προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικές πληροφορίες, η οδηγία είναι σαφής: κλείστε το τηλέφωνο. Καμία τράπεζα ή επίσημος φορέας δεν ζητά τέτοια δεδομένα τηλεφωνικά.

Η ψυχολογική πίεση ως εργαλείο

Πέρα από τη μέθοδο LAP, οι αρχές προειδοποιούν για ένα κοινό μοτίβο, τη χρήση ψυχολογικής πίεσης. Οι δράστες προσπαθούν να προκαλέσουν φόβο, επείγουσα ανάγκη ή ενθουσιασμό (π.χ. απειλές για μπλοκάρισμα λογαριασμών, δήθεν χρέη ή απρόσμενα δώρα) για να εμποδίσουν το θύμα να σκεφτεί καθαρά.

Οι ειδικοί επιμένουν στην αποφυγή βιαστικών αποφάσεων. Η μέθοδος LAP δεν εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο, αλλά προσφέρει ένα πρακτικό εργαλείο φιλτραρίσματος. Σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου το τηλέφωνο αποτελεί την «κερκόπορτα» για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου, η εφαρμογή αυτών των τριών βημάτων μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην προστασία των δεδομένων σας και στην οικονομική εξαπάτηση.

