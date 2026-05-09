Κινέζος αγρότης σπάει τα καλούπια και δημιουργεί ένα πλήρως λειτουργικό, 100% ηλεκτρικό υποβρύχιο

Ο Zhang Shengwu, ένας 60χρονος Κινέζος αγρότης, κατασκεύασε ένα υποβρύχιο στο σπίτι του, ικανό να φτάσει σε βάθος οκτώ μέτρων.

Αυτό που ξεκίνησε ως απλή περιέργεια μετά την παρακολούθηση ενός ντοκιμαντέρ για στρατιωτικά υποβρύχια, εξελίχθηκε σε ένα εντυπωσιακό έργο ζωής. Ο Zhang Shengwu, αγρότης και πρώην ξυλουργός σε ποτάμια ναυπηγεία της Κίνας, αποφάσισε να κατασκευάσει το δικό του ηλεκτρικό υποβρύχιο, παρά τον σκεπτικισμό του περιβάλλοντός του.

«Σκέφτηκα: αν μπορούν να το κάνουν άλλοι, μπορώ κι εγώ», εξήγησε ο εφευρέτης. Η πρώτη του επένδυση ήταν μόλις 5.000 γιουάν (περίπου 600 δολάρια), ποσό που διέθεσε για την αγορά χαλύβδινων πλακών, μεταχειρισμένων κινητήρων και μονωτικών υλικών. Το πρώτο πρωτότυπο έπεσε στο νερό το 2016, αλλά παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στεγανότητας και εισροής υδάτων.

Το «Big Black Fish» παίρνει σάρκα και οστά

Αντί να εγκαταλείψει την προσπάθεια, ο Zhang επανασχεδίασε πλήρως τη δομή και επένδυσε επιπλέον 40.000 γιουάν (σχεδόν 5.000 ευρώ). Το αποτέλεσμα ήταν το «Big Black Fish» (Μεγάλο Μαύρο Ψάρι), ένα χειροποίητο υποβρύχιο βάρους πέντε τόνων, εξοπλισμένο με δεξαμενές έρματος και δύο τόνους σκυροδέματος για τη σταθεροποίηση του σκάφους.

Οι δοκιμές σε κοντινό ποτάμι εξέπληξαν ακόμη και τους πιο δύσπιστους:

Χωρητικότητα : Μπορεί να μεταφέρει δύο άτομα

: Μπορεί να μεταφέρει δύο άτομα Βάθος : Φτάνει έως και τα 8 μέτρα

: Φτάνει έως και τα 8 μέτρα Αυτονομία : Παραμένει κάτω από το νερό για 30 λεπτά

: Παραμένει κάτω από το νερό για 30 λεπτά Ταχύτητα: Κινείται με περίπου 4 κόμβους χάρη σε ηλεκτρικές μπαταρίες και έναν οπίσθιο κινητήρα

Η κουλτούρα των αγροτών-εφευρετών στην Κίνα

Η περίπτωση του Zhang δεν είναι μοναδική στην Κίνα, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί αρκετοί αυτοδίδακτοι εφευρέτες που αναπτύσσουν οχήματα και μηχανές σε μικρά επαρχιακά εργαστήρια.

Σήμερα, ο αγρότης σχεδιάζει ήδη μια πιο εξελιγμένη έκδοση της δημιουργίας του. Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, έχει ήδη προμηθευτεί σχέδια για ένα νέο μοντέλο που θα περιλαμβάνει συστήματα καθαρισμού οξυγόνου και περισκόπια με οπτική εμβέλεια έως και δύο χιλιόμετρα.

