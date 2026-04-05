Έχασες το κινητό σου; Οι σημαντικότεροι κωδικοί που πρέπει να γνωρίζεις

Σου έκλεψαν το κινητό; Μη σκας! Αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί κωδικοί που πρέπει να γνωρίζεις και να έχεις γραμμένους κάπου αλλού, ώστε να μην μπορούν να εισέλθουν στα προσωπικά σου στοιχεία.

Στον σύγχρονο κόσμο, το κινητό μας τηλέφωνο αποτελεί έναν ψηφιακό καθρέφτη της ζωής μας, περιέχοντας - κυριολεκτικά - τα πάντα: από τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι προσωπικές φωτογραφίες, καθιστώντας την απώλειά του έναν εν δυνάμει εφιάλτη.

Χρήστης του Instagram (nicos_tzavaras) δημοσίευσε βίντεο για κωδικούς πρόσβασης που ο καθένας πρέπει να γνωρίζει και να έχει κάπου γραμμένους, σε περίπτωση που κλαπεί το κινητό του.

Η «ταυτότητα» της συσκευής σας: Ο σημαντικότερος κωδικός

Ο σημαντικότερος κωδικός που κάθε χρήστης οφείλει να έχει καταγράψει σε ασφαλές μέρος, μακριά από τη συσκευή του, είναι το IMEI. Πρόκειται για έναν μοναδικό δεκαπενταψήφιο αριθμό που χαρακτηρίζει το κινητό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εύρεσή του είναι απλή, καθώς αρκεί η πληκτρολόγηση του συνδυασμού *#06# στο πληκτρολόγιο των κλήσεων. Ο αριθμός αυτός είναι απαραίτητος για τη δήλωση κλοπής στην αστυνομία, αλλά κυρίως για να ζητηθεί από τον πάροχο το «μπλοκάρισμα» της συσκευής, γεγονός που την καθιστά άχρηστη για οποιοδήποτε δίκτυο και εμποδίζει τη μεταπώλησή της.

Ο πολύ σημαντικός κωδικός PUK και οι λογαριασμοί πρόσβασης

Εξίσου κρίσιμος είναι ο κωδικός PUK, ο οποίος αποτελεί τη δικλείδα ασφαλείας για την κάρτα SIM. Ενώ το PIN είναι ευρέως γνωστό, το PUK είναι εκείνο που ξεκλειδώνει την κάρτα μετά από τρεις λανθασμένες προσπάθειες. Αν ο κλέφτης προσπαθήσει να παραβιάσει την κάρτα, το PUK θα την κλειδώσει οριστικά, προστατεύοντας τον αριθμό σας.

Παράλληλα, η γνώση των στοιχείων πρόσβασης στο Apple ID ή στον Google Account είναι το «κλειδί» για τις υπηρεσίες εύρεσης συσκευής. Μέσω αυτών, ο χρήστης μπορεί απομακρυσμένα να εντοπίσει το κινητό στον χάρτη, να το αναγκάσει να εκπέμψει ήχο ή να διαγράψει οριστικά όλα τα ευαίσθητα δεδομένα του.

Κωδικοί έκτακτης ανάγκης και ταυτοποίηση δύο παραγόντων

Μια συχνή παγίδα στην οποία πέφτουν πολλοί χρήστες είναι η εξάρτηση από τη χαμένη συσκευή για την ταυτοποίηση δύο παραγόντων. Αν το κινητό χαθεί, συχνά είναι αδύνατη η πρόσβαση στα email, καθώς η εφαρμογή ζητά επιβεβαίωση από την ίδια τη συσκευή που λείπει.

Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχουν εκτυπωμένοι οι κωδικοί έκτακτης ανάγκης (backup codes). Αυτοί οι κωδικοί αποτελούν τη μοναδική δίοδο για να μην αποκλειστεί ο χρήστης από τους ίδιους του τους λογαριασμούς, διασφαλίζοντας ότι η ιδιωτικότητά του παραμένει ανέπαφη ακόμα και στην χειρότερη περίπτωση.

