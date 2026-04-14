Ο Μανώλης Μαυρομάτης μετά την περιπέτεια με τη φωτιά στο σπίτι όπου έχασε τη σύζυγό του, μίλησε για το δύσκολο διάστημα που έμεινε στο νοσοκομείο και το κέντρο αποκατάστασης.

Νικητής από την δύσκολη περιπέτεια που πέρασε όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο σπίτι του, βγήκε ο Μανώλης Μαυρομάτης. Ο αθλητικογράφος έκανε γιορτές στο σπίτι του, αλλά χωρίς τη σύζυγό του, η οποία δεν κατάφερε να επιζήσει τον Φεβρουάριο του 2024 από την φωτιά. Όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, δεν ήθελε να εγκαταλείψει το σπιτικό τους στο Κολωνάκι.

«Ήμουν 1,5 χρόνο στο "Γ. Γεννηματάς" και μετά στο κέντρο αποκατάστασης. Πέρασα 3,5 χρόνια σε 4 τοίχους και 1 ταβάνι, ήταν δύσκολα πολύ δύσκολα» είπε αρχικά Μανώλης Μαυρομάτης. «Ελπίζω τώρα που όλα ξεπεράστηκαν και ολοκληρώθηκε η αποθεραπεία μου, αν και δεν είναι τόσο απόλυτα καλά το θέμα της αποθεραπείας μου, γιατί συνδέεται και με την απώλεια της συζύγου μου σε αυτά τα τραγικά γεγονότα που πέρασαν στο σπίτι μου» συνέχισε ο αθλητικογράφος.

«Ήταν μια αναπάντεχη στιγμή και δύσκολη στιγμή όταν έχασα τη σύζυγό μου μου μέσα σε μια φωτιά που έκαιγε τα πάντα γύρω κι εγώ προσπαθούσα να την τραβήξω έξω να τη σώσω και δεν το κατάφερα. Πήρε φωτιά το σπίτι και εκείνη βρέθηκε καθισμένη στο κάθισμα χωρίς να θέλει να το εγκαταλείψει. Αυτή είναι μια αλήθεια την οποία σας λέω λίγο ρεαλιστικά», ανέφερε για τη σύζυγό του.



Μιλώντας για την τραγωδία που βίωσε ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι «ήταν μια τραγωδία ολοκληρωμένη και ευτυχώς ο γιος μου ήταν αυτός που εγκατέλειψε τη δουλειά του προσωρινά στην Αγγλία για να μου συμπαρασταθεί και να με βοηθήσει να ξεπεράσω ορισμένες πτυχές της καθημερινότητας».

Και κατέληξε λέγοντας: «Εύχομαι ούτε στους χειρότερους εχθρούς μου να μην συμβεί ό,τι και σε μένα. Βρίσκω δύναμη στην αγάπη του παιδιού μου που φρόντισε για τα πάντα ώστε να μην δει τον πατέρα του καθηλωμένο σε ένα δωμάτιο».

