«Χιούστον έχουμε πρόβλημα»: Το θρίλερ του Apollo 13 και ο Έλληνας της Nasa που έσωσε την αποστολή

Στις 11 Απριλίου 1970, το Apollo 13 ξεκίνησε το ταξίδι του για τη Σελήνη. Μια βλάβη όμως του διαστημικού σκάφους, ανέτρεψε τον μεγαλεπήβολο στόχο της αποστολής.

«Ξεπερνάμε τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν ταξιδέψει ποτέ άνθρωποι από τον πλανήτη Γη. Το κάνουμε τιμώντας τις εξαιρετικές προσπάθειες και τα επιτεύγματα των προκατόχων μας στην ανθρώπινη εξερεύνηση του διαστήματος», δήλωσε την περασμένη Δευτέρα (6/4) ένας από τους αστροναύτες της αποστολής Artemis II. Το πλήρωμα είχες μόλις γράψει ιστορία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Apollo 13, αφού το Artemis II ξεπέρασε τη μέγιστη απόσταση από τη Γη που πέτυχε το Apollo 13 το 1970.

Πράγματι, πριν 56 χρόνια, οι αστροναύτες Jim Lovell, Fred Haise και Jack Swigert είχαν φτάσει σε μέγιστη απόσταση 248.655 μιλίων (400.171 χλμ) από τη Γη με το Apollo 13. Επρόκειτο για την τρίτη προσσεληνιακή αποστολή, η ίδια όμως έμεινε στην ιστορία για άλλους λόγους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr