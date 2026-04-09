Νετανιάχου: Εντολή για απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο εν μέσω κλιμάκωσης

Ο Νετανιάχου δίνει εντολή για απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, με φόντο τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ και τις διεθνείς πιέσεις για εκεχειρία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για την έναρξη απευθείας συνομιλιών με τον Λίβανο, σηματοδοτώντας μια πιθανή στροφή στη διαχείριση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters, οι επαφές αναμένεται να επικεντρωθούν σε κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας, με βασικό στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διαμόρφωση προϋποθέσεων για πιο σταθερές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Σε δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα της λιβανέζικης πλευράς για διάλογο, δίνοντας εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να κινηθεί άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση.

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν είχε τονίσει ότι η αποκλιμάκωση της κρίσης περνά μέσα από μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα πρέπει να συνοδευτεί από απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Όπως σημείωσε, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μια διπλωματική διαδικασία που αρχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τη διεθνή κοινότητα.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης, καθώς οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο εντάθηκαν μετά από επιθέσεις της Χεζμπολάχ στις αρχές Μαρτίου. Σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, οι συγκρούσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 1.700 ανθρώπους, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες έχουν εκτοπιστεί.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σε πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό σκοτώθηκε ο Αλί Γιουσούφ Χαρσί, στενός συνεργάτης του ηγέτη της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, εξέλιξη που προσθέτει νέα ένταση στο ήδη εύθραυστο σκηνικό.

