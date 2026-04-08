Το παρασκήνιο της εκεχειρίας ΗΠΑ με Ιράν: Η «μυστική» παρέμβαση Χαμενεΐ και ο ανήσυχος Νετανιάχου

Αποκαλύπτεται το παρασκήνιο της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν για εκεχειρία δύο εβδομάδων. Η παρέμβαση του Χαμενεΐ και το τηλεφώνημα του Τραμπ στον Νετανιάχου, πριν το ναι.

Ανώτεροι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρέχουν ενημέρωση στο Axios αναφορικά με το παρασκήνιο της συμφωνίας για την κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή για δύο εβδομάδες, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν.

Όπως τονίζεται, ο Ιρανός Ανώτατος Ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παρενέβη και - για πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου - κάλεσε τους διαπραγματευτές να κινηθούν προς την κατεύθυνση της συμφωνίας.

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος απειλούσε με «αφανισμό ενός ολόκληρου πολιτισμού», υπήρχαν ενδείξεις για έντονο διπλωματικό παρασκήνιο. Ωστόσο, ακόμα και άτομα κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, δεν ήξεραν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συνομιλιών.

