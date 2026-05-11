Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων

Μία εντυπωσιακή παλαιοντολογική ανακάλυψη στην Ινδία έρχεται να ταράξει όσα γνώριζε μέχρι σήμερα η επιστημονική κοινότητα για το μεγαλύτερο φίδι που έζησε ποτέ στη Γη.

Οι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν απολιθώματα ενός τεράστιου αρχαίου φιδιού, του Vasuki indicus, το οποίο φαίνεται πως μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει σε μήκος τον θρυλικό Titanoboa, το γιγάντιο ερπετό που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς» των φιδιών της προϊστορίας.

Το νέο είδος ζούσε πριν από περίπου 56 εκατομμύρια χρόνια, σε μια περίοδο κατά την οποία η Γη βρισκόταν ακόμη υπό την επιρροή των ακραία θερμών κλιματικών συνθηκών που ακολούθησαν την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Το τεράστιο φίδι κινούνταν αργά μέσα σε βαλτώδεις εκτάσεις και παράκτιους υγροτόπους εκεί όπου σήμερα βρίσκεται η δυτική Ινδία.

