«Blood»: Ας παίζει παντού! (vid)

Το Gazzetta άκουσε το άλμπουμ «Blood», των s̶i̶s̶t̶e̶r̶, και δεν μπορεί παρά να το χαρακτηρίσει «αριστούργημα». Στις 28/4 παρουσιάζεται στον χώρο «ΠΛΥΦΑ».

Μέσα στο χάος του ψηφιακού κόσμου και μέσα στην ανεξάντλητη μουσική δημιουργία. Μέσα στα δίχως φωνή και όμως με κρυστάλλινη απήχηση, αντήχηση. Μέσα στην έκπληξη και μέσα στη συνέπεια του αριστουργήματος. Μέσα στην υπερβολή που χαρίζεται και σε αυτήν που κερδίζεται από τα πρώτα μέτρα του μουσικού τοπίου. Μέσα στις αναφορές που άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες δίνουν και μέσα στη δικής της μοναδικότητα. Μέσα από τον ιδρώτα του μυαλού και τον πόνο των αντικειμένων που χαϊδεύουν τις σάτιρες και αποθεώνουν τις ελεγείες. Μέσα από την αφαιρετική γλώσσα των σοφών και μέσα από τη γλώσσα των ανήσυχων παιδιών. Μέσα από το αίμα του κόσμου που ποτίζει το έδαφος και μέσα απ’ αυτό που δίνει η ψυχή και η μουσική ευφυΐα.

Και τώρα πάμε έξω στον θόρυβο της πόλης και στον προσωπικό θόρυβο των τεσσάρων τοίχων. Πάμε έξω από δωμάτια που λούζονται στο γαλάζιο φως και στα «λόγια» του λεπτού γυαλιού. Πάμε έξω από την ανησυχία του ακροατή που θέλει να δικαιολογήσει την κατάστασή του και την ανακάλυψη της πολιτιστικής εμπροσθοφυλακής. Πάμε έξω από ναούς που φωτίζουν σταυρούς με μπλε φως και πάμε έξω από τις οριζόντιες γραμμές της πόλης, πάμε στις κάθετες διαδρομές, στα μονοπάτια θαύματα. Πάμε και ας παίζει παντού το άλμπουμ «Blood» (Same Difference Music), των s̶i̶s̶t̶e̶r̶.

Ο λύκος και ο κύκνος



Το να ακούς αυτόν τον δίσκο σημαίνει ότι είσαι κάτω από το ουρλιαχτό ενός λύκου (Ulver) και δίπλα στη μοναδική ομορφιά των κύκνων (Swans). Η αναφορά στα ζώα δεν είναι τυχαία, όπως και στα συγκροτήματα εντός και εκτός παρενθέσεων. Μπορεί εδώ να μην έχουμε φωνητικά, όμως οι συνθέσεις, τα μουσικά τοπία μας πάνε εκεί και ακόμα παραπέρα. Ο χορευτικός ρυθμός, οι industrial γραμμές, οι ηλεκτρονικές παρεμβολές, συμβολές, τα ντραμς, το μπάσο, μπαίνουν στη σειρά, αναμιγνύονται, ενισχύονται, προχωρούν, οπισθοχωρούν και κάνουν την έννοια της επανάληψης όπως τη φαντάστηκε, έγραψε, μετουσίωσε ο μεγάλος Τόμας Μπέρνχαρτ.

Το «Blood» κινείται στην ακανόνιστη γραμμή της μετασύλληψης και στο αιμάτινο θραύσμα που δεν μπορείς να ελέγξεις και να περιμένεις. Ακούγοντας πιο προσεκτικά πας εκεί που λίγοι τολμούν, στην πειραματική τζαζ και σε έναν μινιμαλισμό που ο Φίλιπ Γκλας και λίγοι ακόμη καταλαβαίνουν. Η ρυθμική γραμμή ξεδιπλώνεται με χειρουργική ακρίβεια και την προσοχή κάποιου που περνάει από ναρκοπέδιο. Μια φουτουριστική ατμόσφαιρα δημιουργείται και η γοητεία του γνωστού-αγνώστου σε συνεπαίρνει και σε αφήνει να αιωρείσαι στο ψυχεδελικό σου ταξίδι.

Η αποφασισμένη, άσπιλη, λοξή ματιά



Το «Blood» είναι τόσο καλά δομημένο (αποτελείται από εφτά τραγούδια) που μοιάζει με άρτιο αρχιτεκτονικό δημιούργημα. Προσεγμένες γραμμές, καθαρές φωτοσκιάσεις, εκμετάλλευση του ανοιχτού πεδίου και της εσωτερικής αυστηρότητας. Θα μπορούσε να είναι, πέρα από τον Μπέρνχαρντ, η μουσική δήλωση διηγήματος του Ρέιμοντ Κάρβερ. Εκεί που λες ότι τα όρια είναι στενά και δεν αφήνουν χώρα για πολλά, εκεί συντελούνται συνεχόμενες καλλιτεχνικές εκρήξεις. Ηρεμία, αρμονία, ένταση, ευγλωττία και μια ολοκληρωτική μουσική εμπειρία είναι αυτό που σε βρίσκει όταν ακούς το «Blood». Εδώ έχουμε την πιο αποφασισμένη, άσπιλη, λοξή ματιά. Αυτό τον ήχο, αυτή τη σύνθεση θα την ήθελε ο Μπέλα Ταρ στις ταινίες του και οι μουσικόφιλοι για επιχείρημα περί ψυχαγωγίας, μυσταγωγίας. Το άλμπουμ θα παρουσιαστεί στις 28 Απριλίου, στις 22:00, στον χώρο «ΠΛΥΦΑ».

INFO

«Blood»

Music by s̶i̶s̶t̶e̶r̶

Recorded at AUX Studios and Electricity Sound Studio, Athens, Greece

Engineered by Kimon Vlachakis (AUX) and Dimitris Staikopoulos (ESS)

Produced and mixed by Coti K and s̶i̶s̶t̶e̶r̶

Production groundwork by Kimon Vlachakis

Mastered by Coti K

Partners: Panagiotis Baras: santouri, saxophone, electronics, whistles

Album design and layout by Andriana Tounta

Photo by s̶i̶s̶t̶e̶r̶

*Οι s̶i̶s̶t̶e̶r̶ σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

