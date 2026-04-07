Κωνσταντινούπολη: Σκληρό βίντεο από την ανταλλαγή πυρών με τρομοκράτες κοντά στο ισραηλινό προξενείο

Βίντεο από την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη δείχνει την ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία. Δύο δράστες νεκροί, ένας τραυματίας και δύο αστυνομικοί στο νοσοκομείο.

Σοβαρό επεισόδιο με ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο ισραηλινό προξενείο, όταν ένοπλοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν το κτίριο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της επιχείρησης, με τους δράστες να καλύπτονται πίσω από οχήματα και να ανταλλάσσουν πυρά με την αστυνομία.

Το αιματηρό επεισόδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το CNN Türk, τρεις ένοπλοι έφτασαν στην περιοχή με στόχο να εισέλθουν σε κτίριο όπου στεγάζεται το προξενείο, επιχειρώντας να φτάσουν σε όροφο υψηλής ασφάλειας.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν έγκαιρα την απειλή και κάλεσαν τους δράστες να παραδοθούν. Ωστόσο, εκείνοι άνοιξαν πυρ, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των ανδρών ασφαλείας.

Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

Από την ανταλλαγή πυροβολισμών δύο από τους δράστες έπεσαν νεκροί, ο τρίτος τραυματίστηκε και συνελήφθη, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων εμπλεκομένων, ενώ στην περιοχή έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας.

Τι δείχνει το βίντεο

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ένας από τους δράστες να τραυματίζεται στην αρχή της συμπλοκής, ενώ στη συνέχεια δεύτερος ένοπλος επιχειρεί να αλλάξει θέση πριν δεχθεί πυρά και πέσει στο έδαφος.

Οι αστυνομικοί φαίνονται να πλησιάζουν άμεσα για να τον ακινητοποιήσουν, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση.

İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmanın en net görüntüleri https://t.co/co7nlBYGxO April 7, 2026

Δηλώσεις των αρχών

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, δήλωσε ότι οι δράστες «εξουδετερώθηκαν» έπειτα από ένοπλη σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Όπως ανέφερε, οι ταυτότητές τους έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ προέκυψε ότι είχαν φτάσει στην πόλη με ενοικιαζόμενο όχημα. Ένας εξ αυτών φέρεται να είχε διασυνδέσεις με εξτρεμιστική οργάνωση, ενώ άλλος είχε απασχολήσει τις αρχές για υπόθεση ναρκωτικών.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα και τυχόν συνεργούς.

