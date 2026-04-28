Ψαράδες έσωσαν σπάνιο δίχρωμο αστακό και τον δώρισαν σε ενυδρείο: Είναι μισός πορτοκαλί, μισός καφέ

Δύο ψαράδες από το Κέιπ Κοντ της Μασαχουσέτης δώρισαν έναν σπάνιο δίχρωμο αστακό σε ενυδρείο, σώζοντας το ζώο από ένα εστιατόριο λόγω του αξιοθαύμαστου χρωματισμού του. Από άκρη σε άκρη, ο αστακός είναι μισός καφέ και μισός πορτοκαλί, προκαλώντας θαυμασμό σε όποιον τον αντικρίζει.

Ο αστακός πλέον βρίσκεται στο ενυδρείο στο Woods Hole Science στο Φάλμαουθ της Μασαχουσέτης, και θα εκτεθεί στο κοινό όταν εκείνο ανοίξει, σύμφωνα με ανακοίνωση της αλιευτικής εταιρείας των δύο ψαράδων.

«Ο αστακός βρίσκεται τώρα μαζί με τα ζώα του ενυδρείου Woods Hole Science που φιλοξενούνται επί του παρόντος σε δεξαμενές στο Marine Biological Laboratory κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής του ενυδρείου. Όταν το ενυδρείο ξανανοίξει, ο αστακός θα εκτίθεται, προσφέροντας στους επισκέπτες μια σπάνια ματιά σε μία από τις πιο εντυπωσιακές φυσικές ανωμαλίες του ωκεανού», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

