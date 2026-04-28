Ξυλουργός φύτεψε 450 δέντρα και παράτησε τη δουλειά του για να ζήσει αποκλειστικά από αυτό: «Είμαι 100% αυτάρκης»

Ξυλουργός άφησε πίσω του μια καλά αμειβόμενη δουλειά για να συντηρηθεί αποκλειστικά με ό,τι κερδίζει από την παραγωγή και την πώληση dragonfruit.

Μετά από δύο δεκαετίες καθημερινής ενασχόλησης με την ξυλουργική, ο Vilson Vogel αποφάσισε να κάνει μια ολική ανατροπή στη ζωή του. Ο 55χρονος από το São Miguel do Oeste της Βραζιλίας, άφησε μια σταθερή εργασία με καλό μισθό για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην καλλιέργεια του dragonfruit (φρούτο του δράκου).

Από συμπληρωματικό εισόδημα σε κύριο: Παραγωγή έως και 6 τόνων ανά σοδειά

Η αλλαγή αυτή ξεκίνησε να κυοφορείται πριν από εννέα χρόνια, όταν ο Vogel αναζητούσε έναν τρόπο να αυξήσει τα έσοδά του. Αυτό που ξεκίνησε ως συμπληρωματική εργασία, γρήγορα μετατράπηκε σε πάθος.

Για ένα διάστημα συνδύαζε την ξυλουργική με τη φροντίδα των δέντρων, αλλά η ζήτηση από τους πελάτες άρχισε να αυξάνεται κατακόρυφα. Όπως εξιστορεί ο ίδιος, έφτασε στο σημείο οι πελάτες να πηγαίνουν στο σπίτι του ενώ εκείνος έλειπε, να παίρνουν τα φρούτα από το τραπέζι και να αφήνουν τα χρήματα. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι έπρεπε να πάρει μια απόφαση.

Εδώ και τέσσερα χρόνια, ο Vogel βιοπορίζεται 100% από την παραγωγή του. Σήμερα καλλιεργεί περίπου 450 δέντρα, τα οποία του αποδίδουν από πέντε έως έξι τόνους φρούτων ανά συγκομιδή.

Η διάθεση των προϊόντων γίνεται τόσο σε τοπικά καταστήματα όσο και απευθείας στους καταναλωτές, ακόμα και μέσω WhatsApp. Παρά τις αρχικές δυσκολίες και την ευαισθησία του φυτού στο κρύο, ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του τυχερό, καθώς η περιοχή του διαθέτει το κατάλληλο μικροκλίμα με ελάχιστο παγετό.

Ο κορεσμός της αγοράς και η πτώση των τιμών

Παρά την επιτυχία του, ο Vogel έρχεται πλέον αντιμέτωπος με τον κορεσμό της αγοράς. Ο μεγάλος ανταγωνισμός έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση των τιμών. Ενώ παλαιότερα το κιλό πωλούνταν από 40 έως 50 ρεάλια Βραζιλίας, σήμερα η τιμή έχει πέσει στα 4 με 6 ρεάλια.

Αυτή η τάση επηρεάζει κυρίως τους μεγάλους παραγωγούς που έχουν υπαλλήλους, ωστόσο ο Vogel παραμένει προσηλωμένος στο δικό του μοντέλο παραγωγής, έχοντας βρει τη ζωή που αναζητούσε μακριά από το εργαστήριο ξυλουργικής.

