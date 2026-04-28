Ο Τζίμι Κίμελ λέει ότι το αστείο του παρερμηνεύθηκε: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην απόλυσή του

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει για την απόλυση του Τζίμι Κίμελ από ABC, ο παρουσιαστής λέει ότι το αστείο του για την Μελάνια, παρερμηνεύτηκε.

Ο παρουσιαστής νυχτερινού τηλεοπτικού σόου Τζίμι Κίμελ δήλωσε ότι το αστείο του σχετικά με την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ παρερμηνεύθηκε και δεν ήταν σε καμιά περίπτωση «κάλεσμα σε δολοφονία». Ξεκινώντας την εκπομπή του «Jimmy Kimel Live!», ο Κίμελ επέλεξε να μιλήσει για τα σχόλια που είχε κάνει την Πέμπτη αστειευόμενος σχετικά με το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Τόνισε ότι η ατάκα του πως «η Μελάνια Τραμπ ήταν εκτυφλωτική σαν μέλλουσα χήρα», αναφερόταν στη διαφορά ηλικίας της πρώτης κυρίας και του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ. «Ήταν ένα αστείο για το γεγονός ότι εκείνος είναι σχεδόν 80 ετών και εκείνη μικρότερη από μένα», είπε ο Κίμελ. «Ακόμη και με την πιο τραβηγμένη ερμηνεία, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί κάλεσμα σε δολοφονία».

Νωρίτερα ο Τραμπ είπε πως ο Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από το ABC και τη μητρική εταιρία Walt Disney λίγο αφότου η σύζυγός του είχε επιπλήξει τον παρουσιαστή για τα σχόλια που έκανε πριν από το επεισόδιο με τον πυροβολισμό στη διάρκεια της εκδήλωσης που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο παρουσία δημοσιογράφων και πολιτικών. Η ασφάλεια του προέδρου απομάκρυνε βιαστικά το ζεύγος Τραμπ από το δείπνο το Σάββατο μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο λόμπι του ξενοδοχείου Hilton της Ουάσινγκτον.

Ένας ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως Κόουλ Άλεν, κινήθηκε επιθετικά προς σημείο ελέγχου και πυροβόλησε πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, τραυματίζοντας έναν από αυτούς, προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί. Ο Τραμπ έχει ζητήσει κατ' επανάληψη από τηλεοπτικούς οργανισμούς να σταματήσουν κωμικές ή ενημερωτικές εκπομπές που δεν του αρέσουν ή που του ασκούν κριτική, πιέζοντας ρυθμιστικές αρχές να ανακαλέσουν άδειες τηλεοπτικών οργανισμών που λέει πως τον αδικούν. Ωστόσο οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί διαθέτουν βάσει της Πρώτης Τροπολογίας ευρείες εξουσίες για να κάνουν αστεία, ακόμη και κακόγουστα ή προσβλητικά, σύμφωνα με ειδικούς.

Η αντίδραση της Μελάνια Τραμπ

Η Μελάνια Τραμπ αποκάλεσε τα σχόλια του Κίμελ «καταστροφικά» και σύμπτωμα αυτού που χαρακτήρισε πολιτική ασθένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας είναι κάτι που θα πρέπει να απορρίψουμε», είπε ο Κίμελ. «Συμφωνώ, και νομίζω πως ένα καλό μέρος να αρχίσουμε να μειώνουμε την ένταση θα ήταν να έχετε μια συζήτηση με τον σύζυγό σας για αυτό».

Ο κωμικός πρόβαλε ένα κλιπ από την κυριακάτικη συνέντευξη του Τραμπ στην εκπομπή "60 Minutes" του CBS όπου ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε την έμπειρη δημοσιογράφο Νόρα Ο΄Ντόνελ «αισχρή» επειδή διάβασε απόσπασμα από κείμενο που έγραψε ο φερόμενος δράστης ζητώντας του να απαντήσει. «Ως εδώ. Είναι καιρός το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές θα επιτρέψει η ηγεσία του ABC τη φρικτή συμπεριφορά του Κίμελ σε βάρος της κοινότητάς μας», έγραψε η Μελάνια Τραμπ σε ανάρτηση στο X. «Άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν κάθε βράδυ στο σπίτι μας για να διασπείρουν το μίσος».

Ο Τραμπ ζήτησε την απόλυση Κίμελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ που είχε καλέσει σε άλλη περίσταση να απομακρυνθεί ο Κίμελ από τον αέρα, είπε: «Το παράκανε. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από την Disney και το ABC».

Ο Κίμελ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στη Μελάνια Τραμπ και σε όσους ήταν παρόντες στην εκδήλωση του Σαββάτου, για το ότι βίωσαν μια τραυματική εμπειρία. Όμως απέρριψε την ιδέα ότι ένα αστείο, που είχε γίνει τρεις ημέρες νωρίτερα, «είχε οποιοδήποτε αποτέλεσμα σε ό,τι συνέβη».

Το περιστατικό του Σεπτεμβρίου

Πέρυσι τον Σεπτέμβριο, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) πίεσε τηλεοπτικούς οργανισμούς να απομακρύνουν τον Κίμελ. Το ABC ανέστειλε για λίγο το σόου του Κίμελ έπειτα από σχόλια που είχε κάνει σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ώρες πριν από ανασταλεί η μετάδοση της εκπομπής, ο επικεφαλής της FCC, Μπρένταν Καρ είχε προειδοποιήσει πως οι τοπικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί, που θα έβγαζαν στον αέρα τον Κίμελ, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα ή να χάσουν την άδειά τους.

Τα σχόλιά του είχαν προκαλέσει αντιδράσεις από τη βιομηχανία ψυχαγωγίας και πολιτικούς και των δύο κομμάτων, περιλαμβανομένου του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τομ Κρουζ, ο οποίος είχε παρομοιάσει τις απειλές του Καρ με αυτές «νομού» εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Τραμπ, σε βάρος του οποίου έχουν διαπραχθεί δύο απόπειρες δολοφονίας, έχει επιτεθεί κατ' επανάληψη στα ΜΜΕ και έχει απειλήσει να αφαιρέσει άδειες. Ο Τραμπ είχε επιδοκιμάσει την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ τον Σεπτέμβριο.

Τον Νοέμβριο, ο Τραμπ είχε επικρίνει δημοσιογράφο του ABC, επειδή ρώτησε τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με τη δολοφονία το 2018 ενός αρθρογράφου της Washington Post, και είχε προτείνει η FCC να ανακαλέσει τις άδειες σταθμών του ABC.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ