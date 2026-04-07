Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Ένοπλη επίθεση με δύο νεκρούς στο προξενείο του Ισραήλ

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, με δύο δράστες νεκρούς και δύο αστυνομικούς τραυματίες.

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας συναγερμό στις τουρκικές αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε ανταλλαγή πυρών με αποτέλεσμα να εξουδετερωθούν δύο από τους δράστες, ενώ τραυματίστηκαν και αστυνομικοί.

Οι αρχές κάνουν λόγο για τρεις ενόπλους, οι οποίοι προσέγγισαν την περιοχή και άνοιξαν πυρ. Και οι τρεις φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο ένας εξ αυτών είχε αρχικά τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Τρεις νεκροί δράστες και τραυματίες αστυνομικοί

Από την ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για νοσηλεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι οι δράστες ήταν βαριά οπλισμένοι, γεγονός που εξηγεί την ένταση της επιχείρησης που ακολούθησε.

Ο δημοσιογράφος του CNN Turk, Tamer Oskay, έδωσε πληροφορίες σχετικά με την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι δράστες προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο και να κινηθούν προς τον 7ο όροφο, όπου βρίσκεται το προξενείο, με τους φύλακες ασφαλείας να αντιλαμβάνονται την κατάσταση.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους ενόπλους να σταματήσουν, εκείνοι δεν υπάκουσαν και έτσι ξεκίνησε η ανταλλαγή των πυροβολισμών. Ο ένας από τους τρεις δράστες σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ οι άλλοι δύο κρύφτηκαν πίσω από ένα όχημα και συνέχισαν να πυροβολούν προς τους φύλακες.

Τελικά, ο τρίτος ένοπλος τραυματίστηκε από την ανταλλαγή των πυρών.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν μονάδες ασφαλείας και ειδικές δυνάμεις.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών ή πιθανή σύνδεσή τους με κάποια οργάνωση.

Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν τη στιγμή των πυροβολισμών, ενώ η κατάσταση στην περιοχή παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση.

istanbul Levent'te bulunan israil Konsolosluğu'na düzenlenen saldırının ilk görüntüleri...pic.twitter.com/xRZ4gFoN8n April 7, 2026

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από τις αρχές.

