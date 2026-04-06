Ταϊβανέζος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζαλάδα μετά από διαδρομή roller coaster, αγνόησε τα σημάδια και κόντεψε να πεθάνει. Οι γιατροί βρήκαν πως είχε υποστεί αιμορραγία.

Aνδρας από την Ταϊβάν χρησιμοποιεί την προσωπική του περιπέτεια ως μάθημα για τους άλλους, προειδοποιώντας όσους έχουν ξεπεράσει τα 40 έτη να αποφεύγουν τα απότομα roller coasters λόγω του κινδύνου εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Ο 40χρονος άνδρας επισκέφθηκε το Ferrari World στο Αμπού Ντάμπι τον περασμένο Αύγουστο, όπου ανέβηκε σε ένα από τα πιο διάσημα και ταχύτερα roller coasters του κόσμου, γνωστό για τις υψηλές δυνάμεις G.

Το χρονικό μιας «σιωπηλής» αιμορραγίας

Αν και ένιωσε αδιαθεσία και ζάλη αμέσως μετά τη διαδρομή, υπέθεσε πως ήταν κάτι παροδικό. Επιστρέφοντας στην Ταϊβάν, οι πονοκέφαλοι έγιναν εντονότεροι τους επόμενους μήνες, όμως οι αρχικές αξονικές τομογραφίες δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό.

Η κατάσταση κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν κατέρρευσε ξαφνικά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου η νέα εξέταση αποκάλυψε σοβαρή υποσκληρίδιο αιμορραγία.

Η ιατρική εξήγηση και η επέμβαση της αιμορραγίας

Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο για την αφαίρεση του συσσωρευμένου αίματος. Οι γιατροί τού εξήγησαν ότι δεν επρόκειτο για ένα τυπικό εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά για μια χρόνια συσσώρευση αίματος που προκλήθηκε από «έντονο εξωτερικό τράνταγμα». Μάλιστα, τον ρώτησαν ευθέως αν είχε ανέβει πρόσφατα σε roller coaster.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλος υφίσταται μια ελαφρά συρρίκνωση, αυξάνοντας τον χώρο ανάμεσα στον εγκεφαλικό ιστό και το κρανίο. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης του εγκεφάλου κατά τις απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις, κάτι που σε συνδυασμό με τη μειωμένη ελαστικότητα των αγγείων, μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη τους. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας καλεί πλέον τον κόσμο να μην αγνοεί τα συμπτώματα ζάλης ή πονοκεφάλου μετά από τέτοιες δραστηριότητες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ