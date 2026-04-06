Ιράν: Απορρίπτει πρόταση εκεχειρίας - Θέτει όρους για οριστικό τέλος στη σύγκρουση

Το Ιράν απορρίπτει την πρόταση εκεχειρίας του Πακιστάν και θέτει όρους για οριστικό τέλος στη σύγκρουση, ζητώντας άρση κυρώσεων και ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας που κατατέθηκε από το Πακιστάν, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί μια συνολική και μόνιμη διευθέτηση της σύγκρουσης, με σεβασμό στις θέσεις της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το IRNA, η απάντηση της ιρανικής πλευράς συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που περιλαμβάνουν τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή, την κατάρτιση πρωτοκόλλου για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και μέτρα για την ανοικοδόμηση και την άρση των κυρώσεων.

Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν εξετάζει προσωρινές λύσεις, επιμένοντας σε μια πιο συνολική συμφωνία που θα διασφαλίζει, όπως αναφέρει, σταθερότητα και ασφάλεια σε βάθος χρόνου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ