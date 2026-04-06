Τυχερά παιχνίδια: Έφεραν στο Δημόσιο 1,16 δισ. ευρώ φορολογικά έσοδα το 2025

Η αγορά τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα εισήλθε το 2025 σε μια νέα φάση ισχυρής ανάπτυξης, με το πιο εντυπωσιακό στοιχείο να μην είναι μόνο η άνοδος του συνολικού τζίρου, αλλά κυρίως η εκτόξευση της φορολογικής απόδοσης προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα συνολικά δημόσια έσοδα από δικαιώματα και φόρους παικτών ανήλθαν το 2025 σε 1,16 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας πλέον καθαρά το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ και καταγράφοντας αύξηση 11,3% σε σχέση με το 2024 (1,04 δισ. ευρώ). Πρόκειται για μια επίδοση που αναδεικνύει τη βαρύτητα του κλάδου στα κρατικά έσοδα, αλλά ταυτόχρονα επαναφέρει με ένταση τη συζήτηση για το πόσο ανθεκτικό είναι το σημερινό φορολογικό μοντέλο.

Το 2025, τα συνολικά πονταρίσματα διαμορφώθηκαν στα 16,73 δισ. ευρώ, από 15,66 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,9%. Τα μικτά έσοδα των παρόχων (GGR) έφτασαν τα 3,07 δισ. ευρώ, έναντι 2,88 δισ. ευρώ το 2024, με αύξηση 6,7%. Ωστόσο, τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν με σαφώς ταχύτερο ρυθμό από την ίδια την αγορά. Αυτό ακριβώς είναι και το κρίσιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής περίπτωσης: η ανάπτυξη του κλάδου δεν μεταφράζεται απλώς σε υψηλότερα έσοδα για τις επιχειρήσεις, αλλά σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της φορολογικής απόδοσης προς το κράτος.

Η φορολογία γίνεται το κεντρικό θέμα της αγοράς

Από τα συνολικά 1,16 δισ. ευρώ που εισέπραξε το Δημόσιο το 2025, τα 696,8 εκατ. ευρώ προήλθαν από δικαιώματα και τα 463,7 εκατ. ευρώ από τον φόρο στα κέρδη των παικτών. Σε σύγκριση με το 2024, τα δικαιώματα αυξήθηκαν από 644,8 εκατ. ευρώ κατά 8,1%, ενώ ο φόρος παικτών από 398,1 εκατ. ευρώ κατέγραψε ακόμη ισχυρότερη άνοδο, της τάξης του 16,5%. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δείχνει ότι το ελληνικό μοντέλο δεν στηρίζεται μόνο στη φορολόγηση του παρόχου, αλλά όλο και περισσότερο στην άμεση φορολόγηση του ίδιου του παίκτη.

Αυτή η διπλή επιβάρυνση αποτελεί και τη βασική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας έναντι πολλών άλλων ευρωπαϊκών αγορών. Στην ελληνική αγορά, ειδικά στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια, εφαρμόζεται υψηλός φόρος επί των ακαθάριστων εσόδων των παρόχων (GGR), που φτάνει το 35%, ενώ παράλληλα επιβάλλεται και ξεχωριστός φόρος στα κέρδη των παικτών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Δημόσιο συμμετέχει δύο φορές στην ίδια αλυσίδα αξίας: πρώτα μέσω της φορολόγησης του παρόχου και στη συνέχεια μέσω της φορολόγησης των αποδόσεων προς τον παίκτη.

Το online σήκωσε το βάρος της ανάπτυξης και της φορολογικής απόδοσης

Αν υπάρχει ένας τομέας που εξηγεί γιατί τα δημόσια έσοδα ξεπέρασαν το 1,16 δισ. ευρώ, αυτός είναι αναμφίβολα το διαδίκτυο. Οι διαδικτυακοί πάροχοι ήταν ο βασικός μοχλός της αγοράς το 2025, καταγράφοντας πονταρίσματα 7,73 δισ. ευρώ από 6,91 δισ. ευρώ το 2024, δηλαδή αύξηση 11,7%. Τα μικτά τους έσοδα ανήλθαν σε 1,19 δισ. ευρώ από 1,07 δισ. ευρώ (+11,7%), ενώ τα δικαιώματα του Δημοσίου από τη δραστηριότητά τους διαμορφώθηκαν σε 417,2 εκατ. ευρώ από 373,4 εκατ. ευρώ (+11,7%).

Το πιο ηχηρό, όμως, στοιχείο είναι ο φόρος στα κέρδη των παικτών των online παρόχων. Αυτός έφτασε τα 319,7 εκατ. ευρώ το 2025, από 265,9 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 20,3%. Σε απόλυτα μεγέθη, οι διαδικτυακές εταιρείες απέφεραν επιπλέον 53,9 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο μέσα σε έναν χρόνο μόνο από τον φόρο παικτών, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα ενίσχυσης των φορολογικών εσόδων.

Η εικόνα αυτή δεν προέκυψε ξαφνικά. Ήδη το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΕΠ, η αγορά των τυχερών παιγνίων είχε καταγράψει ισχυρή άνοδο, με το αναμορφωμένο TGR να φτάνει τα 15,66 δισ. ευρώ από 14,4 δισ. ευρώ το 2023 (+8,5%). Τα έσοδα των παρόχων (GGR) είχαν ανέλθει στα 2,88 δισ. ευρώ (+11%), ενώ τα συνολικά δημόσια έσοδα είχαν διαμορφωθεί σε 1,04 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% σε σχέση με το 2023. Ήδη από τότε, είχε καταγραφεί ότι τα κρατικά έσοδα αυξάνονταν ταχύτερα από την ίδια την αγορά.

ΟΠΑΠ, καζίνο, λαχεία και ιππόδρομος: Διαφορετικές ταχύτητες, κοινό φορολογικό αποτύπωμα

Ο ΟΠΑΠ, μέσω πρακτορείων και VLTs, διατήρησε την κυρίαρχη θέση του, αλλά με εμφανώς πιο ώριμους ρυθμούς. Το 2025 τα πονταρίσματα ανήλθαν σε 7,36 δισ. ευρώ από 7,14 δισ. ευρώ (+3,1%), ενώ τα μικτά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,49 δισ. ευρώ από 1,44 δισ. ευρώ (+3,9%). Τα δικαιώματα του Δημοσίου ανήλθαν σε 187,6 εκατ. ευρώ από 177,4 εκατ. ευρώ (+5,7%), ενώ ο φόρος στα κέρδη των παικτών έφτασε τα 139,1 εκατ. ευρώ από 127,2 εκατ. ευρώ (+9,3%).

Τα καζίνο κινήθηκαν επίσης ανοδικά, αλλά με χαμηλότερη δυναμική. Τα πονταρίσματα διαμορφώθηκαν σε 1,29 δισ. ευρώ από 1,25 δισ. ευρώ (+2,9%), τα μικτά έσοδα σε 268,6 εκατ. ευρώ από 252,8 εκατ. ευρώ (+6,2%) και τα δικαιώματα του Δημοσίου σε 53,5 εκατ. ευρώ από 50,4 εκατ. ευρώ (+6,2%). Στην κατηγορία αυτή δεν εφαρμόζεται φόρος στα κέρδη παικτών.

Στα λαχεία, τα πονταρίσματα αυξήθηκαν οριακά στα 326,8 εκατ. ευρώ από 320,2 εκατ. ευρώ (+2,0%), όμως τα μικτά έσοδα υποχώρησαν σε 114,6 εκατ. ευρώ από 116,8 εκατ. ευρώ (-1,9%) και τα δικαιώματα του Δημοσίου μειώθηκαν σε 37,8 εκατ. ευρώ από 42,9 εκατ. ευρώ (-11,9%). Ο φόρος παικτών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα 4,8 εκατ. ευρώ.

Ο ιππόδρομος συνέχισε την καθοδική του πορεία, με πονταρίσματα 25,4 εκατ. ευρώ από 27,2 εκατ. ευρώ (-6,7%), μικτά έσοδα 6,4 εκατ. ευρώ από 6,8 εκατ. ευρώ (-6,3%), δικαιώματα 645 χιλ. ευρώ από 682 χιλ. ευρώ (-5,4%) και σημαντική πτώση στον φόρο παικτών, που περιορίστηκε σε 118 χιλ. ευρώ από 212 χιλ. ευρώ (-44,3%).

Η Ελλάδα στις πιο επιβαρυμένες αγορές της Ευρώπης

Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι πλέον αν η αγορά αναπτύσσεται, αλλά αν η φορολογική της επιβάρυνση έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πιο επιβαρυμένες αγορές στην Ευρώπη, με φόρο GGR στο 35% και ταυτόχρονη επιβολή φόρου στα κέρδη των παικτών — ένα μοντέλο διπλής φορολόγησης που δεν συναντάται σε πολλές άλλες χώρες.

Σε αντίθεση, σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο η φορολογία επιβάλλεται μόνο στον πάροχο, χωρίς επιβάρυνση των παικτών, ενώ σε χώρες όπως η Σλοβενία και η Κροατία οι συνολικοί συντελεστές είναι αισθητά χαμηλότεροι ή ενεργοποιούνται σε υψηλότερα επίπεδα κερδών.

Η φορολογία και ο κίνδυνος μετακίνησης προς την παρανομία

Η υψηλή φορολογία συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της παράνομης αγοράς. Σύμφωνα με μελέτη της ΕΕΕΠ, περίπου 800.000 πολίτες συμμετείχαν το 2024 σε μη αδειοδοτημένα δίκτυα, με πονταρίσματα που φτάνουν τα 1,67 δισ. ευρώ και διαφυγόντα έσοδα για το Δημόσιο περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, έρευνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δείχνει ότι η υψηλή φορολογία αποτελεί βασικό λόγο στροφής προς παράνομους παρόχους, ενώ τα στοιχεία της Kapa Research αποτυπώνουν μια ακόμη πιο ανησυχητική τάση: τρεις στους τέσσερις παίκτες δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να στραφούν στην παρανομία.

Το κρίσιμο δίλημμα της επόμενης ημέρας

Το 2025 έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: τα τυχερά παίγνια εξελίσσονται σε έναν από τους πιο αποδοτικούς φορολογικούς μηχανισμούς του κράτους, με έσοδα που ξεπερνούν τα 1,16 δισ. ευρώ.

Το ερώτημα, όμως, δεν είναι αν το μοντέλο αποδίδει — αλλά μέχρι πότε. Γιατί πίσω από την εκρηκτική άνοδο των εσόδων κρύβεται μια αγορά που φορολογείται όλο και πιο βαριά, ιδιαίτερα στο online, όπου συγκεντρώνεται πλέον το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης. Και όσο αυξάνεται το κόστος συμμετοχής στη νόμιμη αγορά, τόσο ενισχύεται το κίνητρο εξόδου προς μια παράλληλη πραγματικότητα που παραμένει δύσκολα ελέγξιμη.

Τα στοιχεία είναι ήδη εκεί: εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες εκτός πλαισίου, δισεκατομμύρια ευρώ που δεν καταγράφονται και ένα ποσοστό που φτάνει τους τρεις στους τέσσερις να δηλώνουν ότι «βλέπουν» τον δρόμο προς την παρανομία.

Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε νέα αύξηση φόρου δεν είναι απλώς ένα δημοσιονομικό μέτρο — είναι μια παρέμβαση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες της αγοράς.

Το στοίχημα για την επόμενη ημέρα δεν είναι αν το Δημόσιο θα εισπράξει περισσότερα. Είναι αν θα συνεχίσει να τα εισπράττει από τη νόμιμη αγορά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ