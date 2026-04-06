Πράσινο Ακρωτήρι: Γιατί πεθαίνουν τουρίστες μετά τις διακοπές τους σε αυτό το τροπικό νησί;

Το βακτήριο Shigella, τα κοινά συμπτώματα και οι ύποπτες ομοιότητες πίσω από τους θανάτους.

Ανησυχία προκαλεί η υπόθεση θανάτων τουριστών στο Πράσινο Ακρωτήρι - νησιωτική χώρα στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανοιχτά της δυτικής Αφρικής - καθώς μια ακόμη οικογένεια Βρετανού εκφράζει φόβους ότι ο θάνατος συγγενή της συνδέεται με το ξέσπασμα γαστρεντερίτιδας που έχει ήδη απασχολήσει τις αρχές.

Έρευνα των «Sunday Times» είχε αποκαλύψει τον Ιανουάριο ότι τέσσερις Βρετανοί τουρίστες πέθαναν μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, αφού εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερικής ασθένειας κατά τη διάρκεια διακοπών τους στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Ατλαντικού.

Πρόκειται για τις Elena Walsh, Karen Pooley, Mark Ashley και έναν 52χρονο πατέρα δύο παιδιών από το Chester, του οποίου η οικογένεια ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

