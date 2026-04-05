Netflix: Υποχρεώνεται σε επιστροφές έως 500€ μετά από δικαστική απόφαση

Ιταλικό δικαστήριο έκρινε παράνομες τις αυξήσεις τιμών του Netflix και διατάσσει αποζημιώσεις σε συνδρομητές έως 500 ευρώ.

Σημαντική δικαστική εξέλιξη που αφορά τo Netflix, καθώς ιταλικό δικαστήριο έκρινε ότι οι αυξήσεις στις τιμές συνδρομής των τελευταίων ετών δεν ήταν σύμφωνες με την εθνική νομοθεσία, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφές χρημάτων σε χιλιάδες συνδρομητές.

Η απόφαση αφορά την περίοδο από το 2017 έως και τον Ιανουάριο του 2024 και δικαιώνει την προσφυγή της καταναλωτικής οργάνωσης Movimento Consumatori, η οποία υποστήριξε ότι οι ανατιμήσεις επιβλήθηκαν χωρίς επαρκή νομική βάση.

Επιστροφές έως και 500 ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι συνδρομητές ενδέχεται να λάβουν έως περίπου 500 ευρώ για το πρόγραμμα Premium και έως περίπου 250 ευρώ για το πρόγραμμα Standard.

Οι αυξήσεις υπολογίζεται ότι έφτασαν τα 8 ευρώ μηνιαίως για Premium και τα 4 ευρώ για Standard.

Γιατί κρίθηκαν παράνομες

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι αλλαγές στις τιμές δεν συνοδεύονταν από σαφή και βάσιμο λόγο στη σύμβαση, κάτι που παραβιάζει τον Κώδικα Καταναλωτή.

Παράλληλα, διατάχθηκε η δημοσιοποίηση της απόφασης τόσο στον ιστότοπο της εταιρείας όσο και σε εθνικά μέσα ενημέρωσης, ώστε οι καταναλωτές να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους.

Έφεση από την εταιρεία

Το Netflix ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας ότι οι όροι χρήσης της ήταν και παραμένουν σύμφωνοι με την ιταλική νομοθεσία.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει ευρύτερο αντίκτυπο, καθώς ενδέχεται να ανοίξει συζήτηση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι αυξήσεις στις συνδρομητικές υπηρεσίες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ