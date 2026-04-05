Η Αίγυπτος υλοποιεί ένα γιγαντιαίο εγχείρημα, κατασκευάζοντας τη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα σε απόσταση 45 χιλιομέτρων από το Κάιρο, με στόχο την αποσυμφόρηση της υπερπλήρους ιστορικής πρωτεύουσας.

«Αίγυπτος: Όραμα 2030»: Το σχέδιο αποσυμφόρησης του Κάιρου

Το συγκεκριμένο μεγαλεπήβολο έργο αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής «Αίγυπτος: Όραμα 2030» και στοχεύει στη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης «έξυπνης» πόλης που θα μπορεί να απορροφήσει εκατομμύρια κατοίκους.

Η νέα πόλη θα εκτείνεται σε 725 τετραγωνικά χιλιόμετρα και θα αποτελέσει το νέο οικονομικό και διοικητικό κέντρο της χώρας. Το σχέδιο περιλαμβάνει 21 οικιστικές ζώνες, διπλωματικές συνοικίες, ένα διεθνές αεροδρόμιο και την πλήρη μεταφορά του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων του Κοινοβουλίου, των προεδρικών μεγάρων και 18 υπουργείων που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην έρημο.

Η τεχνολογία και η βιωσιμότητα βρίσκονται στον πυρήνα του σχεδιασμού, με 91 τετραγωνικά χιλιόμετρα ηλιακών πάρκων και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας που αποσκοπούν στην ενεργειακή αυτονομία του αστικού κέντρου.

Το πιο εντυπωσιακό οικοδομικό επίτευγμα είναι ο «Iconic Tower», ένας ουρανοξύστης ύψους 385 μέτρων που αποτελεί την υψηλότερη κατασκευή σε ολόκληρη την Αφρική, φιλοξενώντας γραφεία, πολυτελή διαμερίσματα και ελικοδρόμιο.

Το «Πράσινο Ποτάμι» και οι σύγχρονες υποδομές

Κεντρικός άξονας της πόλης είναι το «Green River», μια αστική όαση που στην πρώτη της φάση εκτείνεται σε 10 χιλιόμετρα και αναμένεται να φτάσει τα 35 χιλιόμετρα, λειτουργώντας ως ανάχωμα στην κλιματική αλλαγή. Το πάρκο αυτό αρδεύεται αποκλειστικά από επεξεργασμένα λύματα, διατηρώντας λίμνες και πράσινες εκτάσεις μέσα στο ξηρό περιβάλλον.

Η πόλη θα συνδέεται με το Κάιρο μέσω ενός σύγχρονου δικτύου μεταφορών με μονορέιλ και ηλεκτρικό τρένο, ενώ διαθέτει ήδη τεράστιους θρησκευτικούς χώρους, όπως το τζαμί Al-Fattah Al-Alim και τον Καθεδρικό Ναό της Γέννησης, πλαισιωμένους από νοσοκομεία, πανεπιστήμια και ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών.

